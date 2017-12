viabilità

Palermo, riapre alle auto la parte bassa del Cassaro. Ecco come cambia la viabilità

PALERMO. Da mercoledì 27 dicembre riaprirà alle auto, ma con il senso unico di marcia, la parte bassa del Cassaro ossia corso Vittorio Emanuele. Stop quindi alla pedonalizzazione in quella parte della città, esperimento non riuscito

Da mercoledì le auto potranno soltanto salire da Porta Felice fino a via Roma ma non potranno, invece scendere da via Roma verso mare. Questo comporterà la permanente riapertura del tratto di via Maqueda da corso Vittorio fino alla Stazione centrale.

Rimane, invece, chiuso definitivamente il tratto di via Maqueda dal teatro Massimo fino ai Quattro Canti e resta chiusa, ma al momento solo per il periodo delle feste quindi fino al 7 gennaio, via Ruggero Settimo a partire dal Politeama.

