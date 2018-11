Cimitero degli Inglesi

Palermo, riapre il Cimitero degli Inglesi all'Acquasanta dopo anni di abbandono

Dopo anni di chiusura, grazie all’impegno dell’associazione Notte di Zucchero e agli interventi effettuati dalle maestranze e dalle aziende comunali, questa mattina, con una cerimonia ufficiale, ha riaperto il Cimitero degli Inglesi all'Acquasanta.

A inaugurare il complesso monumentale palermitano è stato il sindaco Leoluca Orlando, insieme all’assessore comunale agli Impianti Cimiteriali Gaspare Nicotri e l’assessore regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa. “Oggi – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – vi è la conferma che il rispetto per i morti è un inno alla vita. La riapertura di questo cimitero, in occasione del 2 novembre, è la conferma come questa città abbia il rispetto per i morti, per il passato, accettando la morte come componente della vita. E’ stata l’associazione Notte di Zucchero, il cui presidente è Giusi Cataldo, a portare non solo alla riapertura del cimitero dell’Acquasanta chiuso e abbandonato ormai da anni, ma anche ad un momento di teatro di straordinario fascino".

