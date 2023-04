Lapide piazza XIII Vittime

Palermo, ricollocata lapide in piazza XIII Vittime. Lagalla: ''Non solo una rievocazione, ma anche momento di narrazione e pedagogia formativa delle giovani generazioni''

''Occorre vigilare sempre sui valori della democrazia sui quali si fondano le comunità'', ha sottolineato il sindaco Lagalla.

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha partecipato questa mattina alla cerimonia di ricollocazione della lapide in ricordo delle XIII Vittime nella piazza omonima. L'epigrafe è stata restaurata su iniziativa dell'Inner Wheel Club di Palermo Centro, per l'occasione rappresentato dalla presidente Patrizia Semilia Codiglione.

«Ringrazio per questa iniziativa di valorizzazione storica e rigenerazione urbana - ha dichiarato il sindaco -. Non si tratta solo di una rievocazione, ma anche di un momento di narrazione e di pedagogia formativa delle giovani generazioni, affinché possano ricordare che le lotte per la libertà e la ricerca dell’autonomia e dell’emancipazione dei popoli faticosamente conquistate non debbano mai essere date per scontate. Occorre, quindi, vigilare sempre sui valori della democrazia sui quali si fondano le comunità».

