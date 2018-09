per ricordare Dalla Chiesa

Palermo ricorda Dalla Chiesa, ecco tutti gli eventi in programma *VIDEO*

Diverse le iniziative in programma, oggi e domani, a Palermo e Corleone per ricordare il generale ucciso da cosa nostra in quella che passa alla storia con il nome della Strage di via Carini. Ecco il programma completo...

Sono trascorsi 36 anni da quel 3 settembre in cui, per mano della mafia, vennero uccisi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente della scorta Domenico Russo in via Isidoro Carini, a Palermo.

Diverse le iniziative in programma, oggi e domani, a Palermo e Corleone per ricordare il generale ucciso da cosa nostra in quella che passa alla storia con il nome della Strage di via Carini. Ecco il programma completo.

Alle 10:30 un incontro nella "sala della Memoria" presso il Comando Legione Carabinieri Sicilia con il comandante dei carabinieri di Palermo, il colonnello Antonio Di Stasio, con un gruppo di bambini della città. A seguire visita del museo storico dell’Arma dei Carabinieri.

Alle 11 l' inaugurazione della mostra di cimeli, uniformi, documenti e fotografie presso la Biblioteca Regionale "Alberto Bombace", in corso Vittorio Emanuele. A seguire: la proiezione del filmato sulla vita del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Interverranno il prefetto di Palermo Antonella De Miro, il comandante generale dell’Arma Giovanni Nistri e il sottosegretario agli Interni.

Alle 11.30 in via Vittorio Emanuele, un gruppo di bambini dei quartieri Cassaro, Ballarò, Danisinni, Capo e Albergheria deporranno una corona di fiori presso la stele dedicata al generale Dalla Chiesa. L'iniziativa rientra nell’ambito della terza edizione della Festa dell’onestà promossa dall’associazione "Cassaro Alto".

Nel pomeriggio, alle 17, a Villa Bonanno (via Vittorio Emanuele) sarà svelato il cippo dedicato al Beato Padre Puglisi Alle 18:30 si terrà l'esibizione della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia presso la Biblioteca Regionale "Alberto Bombace".

Alle 21, in via Vittorio Emanuele, momento di preghiera e di silenzio presso la stele dedicata al generale Carlo Alberto dalla Chiesa.

Manifestazioni anche in provincia di Palermo nel pomeriggio, alle 16:50, a Corleone presso il complesso monumentale Sant'Agostino, si terrà l'intitolazione della sala convegni al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa durante il terzo convegno di approfondimento "Carlo Alberto dalla Chiesa: la lotta dell’arma alla mafia. La prima esperienza in Sicilia". All'interno allestita anche una mostra fotografica riferita in particolare agli anni in cui Dalla Chiesa ha prestato servizio a Corleone.

Domani, 3 settembre, giorno della strage, alle 8:30 verrà deposta una corona di fiori davanti al busto dedicato a Dalla Chiesa che si trova presso il Comando Legione Sicilia. Alle 9,30 invece la cerimonia sul luogo dell’eccidio, in via Isidoro Carini.

Alle 10 segue la celebrazione eucaristica presso la Chiesa di San Giacomo dei Militari, all’interno del Comando Legione Carabinieri Sicilia, officiata dall’Arcivescovo Corrado Lorefice.





