Commemorazione

Palermo ricorda l'agente Agostino

Palermo ricorda l'agente di polizia Antonino Agostino, ucciso 30 anni fa, insieme con la moglie Ida Castelluccio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/08/2019 - 11:12:09 Letto 399 volte

Palermo oggi ricorda l'agente di polizia Antonino Agostino, ucciso 30 anni fa - era il 5 agosto 1989 - insieme con la moglie Ida Castelluccio, (lei era incinta), sul lungomare Cristoforo Colombo di Villagrazia di Carini da sicari che esplosero colpi di pistola.

Sul luogo del delitto questa mattina la cerimonia solenne con la deposizione della corona di allora sulla stele dedicata a «Nino e Ida». Poi, seguirà la messa in suffraggio nella parrocchia di San Gaetano, nel quartiere Brancaccio, a Palermo.

«A trent'anni dalla loro uccisione non c'è ancora una verità sui responsabili e sul perchè di quegli atroci delitti. Dobbiamo ricordare l’agente di polizia Antonino Agostino e la giovane moglie Ida non soltanto perchè è un dovere commemorare le vittime della violenza mafiosa, ma per un obbligo morale di appagare il desiderio di verità per papà Vincenzo e mamma Augusta, che da cinque mesi non c'è più, dopo un’esistenza spesa alla ricerca di giustizia per i loro cari», sottolinea il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

