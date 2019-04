Livio Sossi

''Palermo ricorda Livio Sossi'', il maestro dell'illustrazione per l'infanzia

''Palermo ricorda Livio Sossi'': l'incontro, con il Patrocinio del Comune di Palermo, si terrÓ domani, 16 aprile.

15/04/2019

"Palermo ricorda Livio Sossi": l'incontro, con il Patrocinio del Comune di Palermo, si terrà domani, 16 aprile, a partire dalle 9.30 all' Ex Noviziato dei Crociferi - via Torremuzza, 20 .

Uno spazio ed un tempo per ricordare, attraverso le parole dei suoi più cari collaboratori, il saggista triestino e conduttore radiofonico esperto di letteratura per l'infanzia. Un amico prematuramente scomparso, che tanto si è speso per la crescita culturale delle cittadine e dei cittadini palermitane/i.

Dopo l'introduzione dell'assessora Giovanna Marano, interverranno Adriana Saja, Sara Favarò, Rosanna Maranto, Marta Cid-Fuentes Guerra, Sara Carramusa e Alessio Li Causi. All'iniziativa parteciperanno Barbara Evola e Valentina Chinnici.

E' previsto infine un intermezzo musicale a cura degli studenti del Liceo Regina Margherita.

