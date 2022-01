commemorazione Natale Mondo

Palermo ricorda Natale Mondo, Orlando: ''Ha dato il suo contributo per liberare Palermo e la Sicilia dalla mafia''

''Ha dato il suo contributo per liberare Palermo e la Sicilia dalla mafia e dalla sua cultura di omertą e morte'', ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

Il sindaco Leoluca Orlando, alla presenza delle più alte cariche civili e militari della città, ha partecipato questa mattina alla cerimonia che si è tenuta nell'atrio della caserma Boris Giuliano in memoria di Natale Mondo, assistente capo della Polizia di Stato, ucciso dalla mafia il 14 gennaio del 1988 nel quartiere Arenella.

La commemorazione è stata occasione per presentare il singolo "Il mondo dei balocchi", scritto dalla cantautrice palermitana Claudia Sala e dedicato alla figura di Natale Mondo, per la cui realizzazione il Comune di Palermo ha offerto il patrocinio.

"Oggi - ha dichiarato il sindaco Orlando - abbiamo ricordato il sacrificio di Natale Mondo con la presentazione di uno splendido videoclip realizzato da Claudia Sala che ci ricorda la forza, la serietà, la coerenza di un poliziotto e le difficoltà che ha dovuto affrontare nella vita, isolato e osteggiato da alcuni pezzi dello Stato. Rimane indimenticabile l'immagine di quel 6 agosto 1985 quando un muro salvò la sua vita o meglio rinviò la sua morte; il volto di Natale Mondo addolorato per l'uccisione di Ninni Cassarà e Roberto Antiochia davanti a lui in una pozza di sangue, e gli occhi consapevoli di un destino già scritto che si sarebbe compiuto tre anni dopo, quando la mafia lo uccise completando il suo disegno di morte. Il videoclip di Sala è un atto d'amore e di ammirazione per Natale Mondo e per i suoi familiari dopo anni di dolori, incomprensioni e isolamento. Rinnovare la memoria di quel 14 gennaio 1988 è un dovere civile verso un uomo che ha dato il suo contributo per liberare Palermo e la Sicilia dalla mafia e dalla sua cultura di omertà e morte".

( Foto di Stefano Patania)

