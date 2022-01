anniversario omicidio Mattarella

Palermo ricorda Piersanti Mattarella a 42 anni dal delitto

A 42 anni dal delitto è stato ricordato stamattina a Palermo l'ex presidente della Regione Piersanti Mattarella, fratello del presidente della Repubblica Sergio, ucciso il 6 gennaio del 1980.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/01/2022 - 11:08:02 Letto 431 volte

A 42 anni dal delitto è stato ricordato stamattina a Palermo l'ex presidente della Regione Piersanti Mattarella, fratello del presidente della Repubblica Sergio, ucciso il 6 gennaio del 1980.

"L'omicidio Mattarella rappresenta una ferita ancora aperta per il nostro paese. La mancanza di verità e di giustizia e gli esecutori materiali rimasti ancora senza nome a distanza di 42 anni fanno comprendere quanto quest'omicidio sia coperto da una fitta rete di complicità nazionali ed internazionali. Un omicidio che costituisce l'attacco nei confronti del più alto esponente istituzionale ucciso dalla mafia. Dopo 42 anni resta viva la testimonianza di Piersanti Mattarella, il suo insegnamento e la sua indicazione che sono richiami sempre attuali in una realtà che oggi rischia di confondere il punto estremo dell'orizzonte e cioè che la politica è servizio alla comunità e fatica quotidiana e dunque argine al potere criminale mafioso proprio come ci ha insegnato Piersanti Mattarella".

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando che questa mattina ha partecipato in via Libertà alla cerimonia commemorativa del 42mo anniversario dell'omicidio di Piersanti Mattarella.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!