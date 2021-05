Palermo, ripartono dal 1 Giugno le attività della Casa del cuore

attivitą no profit

Palermo, ripartono dal 1 Giugno le attivitą della Casa del cuore

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/05/2021 - 17:04:29 Letto 455 volte

Ripartono dal 1 Giugno le attività della Casa del cuore, il bene confiscato alla mafia gestito dall’Associazione Tommaso Natale & Dintorni ONLUS!

Abbiamo deliberato di ospitare (sempre a titolo gratuito) altre 5 nuove associazioni in cerca di spazi per svolgere le proprie attività no profit!

Se sei interessato o conosci qualche realtà associativa di Palermo in cerca di spazi per realizzare la propria attività contattatami al 3387594015 o via email a tommasonataledintorni@gmail.com.

