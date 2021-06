amat

Palermo, rischio licenziamento per 40 addetti al servizio di pulizia bus dell'Amat

''Una vera e propria macelleria sociale, per di più in un momento storico assai difficile per il mercato del lavoro cittadino'', ha dichiarato il consigliere del M5S, Antonino Randazzo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/06/2021 - 16:35:26 Letto 410 volte

“Sono molto preoccupato per le vicende che riguardano gli addetti al servizio di pulizia bus dell’Amat.

Quello che sta accadendo all’Amat e le decisioni che sembrerebbe la società abbia assunto rischiano di portare al licenziamento di ben 40 persone.

Una vera e propria macelleria sociale, per di più in un momento storico assai difficile per il mercato del lavoro cittadino a causa della pandemia Covid-19, mercato del lavoro che non è mai stato particolarmente florido nella nostra città.

Ho trasmesso una nota urgente al Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, e agli Assessori Marano e Catania invitandoli ad approfondire la questione e predisporre un bando che possa attivare la clausola di garanzia occupazionale e scongiurare che 40 famiglie finiscano sul lastrico”.

Lo dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo.

"Oggi i 40 lavoratori che da 25 anni (part time e con contratti di 24 mesi) si occupano del servizio di pulizie sui mezzi Amat sono stati ricevuti da un delegato del sindaco alla presenza dei sindacati e del direttore di Amat. A pochi giorni dalla scadenza contrattuale dell'appalto, che rischierebbe di lasciare 40 famiglie per strada, chiediamo all'Amministrazione attiva e al sindaco di farsi garanti della salvezza del comparto. Nei giorni scorsi, abbiamo indirizzato una nota formale a tutti gli attori coinvolti nella vicenda, dal sindaco agli assessori competenti, compreso il segretario e direttore generale, ai quali abbiamo mosso una serie di domande e osservazioni su una procedura che finirebbe per alimentare uno scontro sociale infrangendo la legittima aspirazione di chi un lavoro ce l'ha e vorrebbe mantenerlo".

Lo dichiarano Rosalia Viviana Lo Monaco, capogruppo M5S Palermo e Concetta Amella, consigliera comunale M5S Palermo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!