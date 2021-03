manifestazione

Palermo, sabato palestre e scuole di danza scendono in piazza: ''Vogliamo la riapertura''

Giorno 13 Marzo scenderanno in piazza a Palermo in Piazza Verdi per urlare a gran voce le difficoltà i collaboratori sportivi siciliani e le scuole di danza.

11/03/2021

Il giorno 13 Marzo 2021 alle ore 11:00 scenderanno in piazza a Palermo in Piazza Verdi (di fronte al teatro Massimo) per urlare a gran voce le difficoltà i collaboratori sportivi siciliani. I collaboratori sportivi e rappresentanti anche del mondo delle ASD hanno dovuto chiudere i loro centri sportivi, le loro palestre, le loro scuole di danza ormai da tempo, tranne un periodo di breve apertura a ottobre. Le loro attività sono ormai sospese per decreto dal marzo 2020. Come collaboratori sportivi hanno percepito i bonus ed i ristori del ministero dello sport e di sport e salute. Le loro ASD hanno percepito, per affrontare i costi di sanificazioni, termo scanner, colonnine igienizzanti e i costi dei contratti di locazione, i ristori a fondo perduto del ministero dello sport e salute.

Poco prima della caduta del Governo Conte il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora aveva approntato tutto ciò che serviva per far avere i bonus e il fondo perduto per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021, si aspettava solo il decreto ristori 5. Ad oggi ad un mese dall’insediamento del nuovo governo Draghi e del nuovo Consiglio dei Ministri i collaboratori Sportivi Sicilia, rappresentati dai loro portavoce Mara Fasulo e Giorgio Piazza lamentano il silenzio da parte del governo per ciò che riguarda la loro categoria. A peggiorare la situazione nell’asset del governo è stata l'assenza nel governo della figura del Ministro dello Sport o di un sottosegretario e non si comprende nemmeno chi ha la delega allo sport o se esista un delegato.

Sabato quindi scenderanno in Piazza per dire a gran voce che:

Vogliono il Ministro dello Sport; Vogliono la Riapertura delle nostre attività dei Centri Sportivi, Scuole di Danza e Palestre; Vogliono i bonus collaboratori sportivi di Gennaio, Febbraio e Marzo. Vogliono i contributi a fondo perduto per le ASD con e senza contratto di locazione.

