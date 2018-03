Sciopero

Palermo, sciopero lavoratori Coime il prossimo 23 aprile

Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, hanno indetto lo sciopero di tutte le maestranze impegnate nel Coime per il giorno 23 aprile a Palermo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/03/2018 - 18:29:02 Letto 365 volte

L’attivo unitario di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, che si è svolto oggi nell’aula magna di Panormedil CPT, ha indetto lo sciopero di tutte le maestranze impegnate nel Coime per il giorno 23 aprile a Palermo. All’incontro erano presenti i lavoratori Rsa del Coime.

“Già da anni i lavoratori assunti dal Comune di Palermo secondo l’ex DL. 24/86, oggi Coime, rivendicano il diritto al riallineamento contrattuale – dicono i segretari generali di Fenal, Filca e Fillea, Ignazio Baudo, Paolo D’Anca e Francesco Piastra – Il Comune di Palermo, nella persona del sindaco, lo scorso 15 marzo, in una riunione ufficiale con le organizzazioni sindacali, aveva manifestato l’intenzione di porre rimedio a tale questione. Il sindaco si era impegnato a predisporre, dopo l’incontro, una nota scritta con l’esplicita volonta’ di procedere al riallineamento contrattuale e arretrati, a partire dalla data di pronunciamento della Consulta, che avrebbe inviato alle organizzazioni sindacali. Fino a oggi non abbiamo ricevuto nessuna missiva. I lavoratori non intendono più aspettare e ritengono improcrastinabile avviare azioni di lotta finalizzate alla risoluzione della vertenza”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!