Scoperta Necropoli a Palermo

Palermo scrigno di necropoli del quarto secolo dopo Cristo

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 21/03/2018 - 17:10:40 Letto 363 volte

Una necropoli del quarto secolo dopo Cristo è stata scoperta in via Francesco Guardione durante gli scavi per il collettore fognario. Proprio all’inizio di piazza XIII Vittime la soprintendenza ai Beni Culturali sta catalogando i resti di tombe e rocce di quella che sembra una necropoli e che si presenta in uno stile di architettura araba. Già qualche mese scorso durante alcune operazioni di scavo per il collettore fognario, dal costo di circa 15 milioni di euro, a cura dell’azienda Sikelia, furono rinvenuti dei resti umani, ma inizialmente si pensava che potesse trattarsi di un “cimitero di mafia”. Dopo accurati studi la macabra ipotesi è stata smentita.

La necropoli non è altro che un moderno cimitero, un agglomerato di tombe, disposte spesso in modo disordinato e integrate in un complesso di tipo urbanistico. Durante l’epoca punica, la necropoli era ubicata fuori le mura cittadine, su un’area a monte che era la naturale continuazione del tratto di terra generato dai due fiumi Kemonia e Papireto.

Dal 1746, anno delle prime scoperte, avvenute in occasione della costruzione dell’Albergo delle Povere, in corso Calatafimi, sono state rinvenute oltre settecento tombe. Già nel 2004 è stato completato lo scavo di una porzione della necropoli ed a oggi complessivamente sono state scavate circa 150 sepolture, distribuite sotto la caserma Tukory. A questa indagine sistematica si sono affiancate alcune scoperte casuali, come quella di via Guardione, con scavi d’emergenza.

Già una tomba a camera ipogeica è stata scoperta, in occasione della messa in opera della nuova rete idrica, all'angolo tra la via Maggiore Amari ed il corso Calatafimi, consentendo di recuperare uno dei corredi più antichi dell'intera necropoli, caratterizzato dalla presenza di forme tipiche del repertorio fenicio. Altre due tombe a camera ipogeica sono state rinvenute nel corso dei lavori di restauro del complesso monumentale dell'Albergo delle povere.

A quanto pare, le ultime importanti scoperte avvalgono la tesi di Polibio che definì Palermo “la città più importante dell’eparchia cartaginese” sicuramente degna di diventare capitale della cultura.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!