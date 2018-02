Mercato Ballarò

Palermo: sequestri della polizia a Ballarò per un valore di diecimila euro

Mano ferma da parte della Polizia contro chi commercia abusivamente: nel mirino lo storico mercato palermitano di ballarò

Pubblicata il: 15/02/2018

La Polizia di Stato ha deciso di mettere sotto torchio chi si macchia del reato di commercio abusivo nel quartiere Ballarò. Ad essere controllati sono stati gli esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.

In piazza dell’Origlione, il titolare di un bar ivi esistente è stato segnalato all’A.G. per avere occupato abusivamente il suolo pubblico con tavoli e sedie; inoltre gli sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 2.169 euro.

In vicolo della Pietà una “bettola”, gestita da un cittadino extracomunitario, è stata posta sotto sequestro amministrativo con tutta l’attrezzatura utilizzata, poiché risultata priva di qualsivoglia autorizzazione amministrativa. Al titolare sono state elevate sanzioni amministrative per 8.000 euro per la mancanza della Scia Comunale e Sanitaria.

