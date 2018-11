imprenditoria femminile

Palermo, #Shemeansbusiness per sostenere l'imprenditoria femminile

Facebook Italia lancia, in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale la seconda edizione di #SHEMEANSBUSINESS, per sostenere l’imprenditoria femminile nel Centro e Sud Italia. Obiettivo del progetto è fornire formazione sulle competenze digitali, entro la fine del 2019, ad oltre 2.000 donne del Mezzogiorno, che si aggiungono alle oltre 4.000 già formate nell'ultimo anno in tutta.

L'iniziativa è stata presentata stamani a Villa Niscemi.

"Ringrazio Facebook Italia – ha dichiarato il Sindaco, Leoluca Orlando - per aver voluto realizzare a Palermo questa iniziativa. E' un segno di attenzione alla città italiana che con Milano è oggi la meglio cablata d'Italia e, grazie all'anello telematico comunale, sta sviluppando sempre maggiori servizi digitali per le imprese e i cittadini.

Anche grazie ad iniziative come questa, collaboriamo alla formazione e allo sviluppo di una cultura digitale, oggi indispensabile anche nel rapporto fra pubblica amministrazione e cittadini, così come per lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale in tutto il meridione d'Italia."

