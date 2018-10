viabilità Targa Florio

Palermo si prepara per la Targa Florio: come cambia la viabilità nel Weekend

La Polizia Municipale informa sui provvedimenti che limiteranno la circolazione veicolare in occasione della manifestazione automobilistica ''Targa Florio Classica - Ferrari Tribute''.

La Polizia Municipale informa sui provvedimenti che limiteranno la circolazione veicolare in occasione della manifestazione automobilistica "Targa Florio Classica - Ferrari Tribute" riservata a vetture storiche valida per il Campionato Italiano grandi Eventi e Ferrari Tribute to Targa Florio riservata ai possessori di vetture Ferrari. (O.D. n. 1267/2018). Attenzione ai segnali mobili che prevedono il divieto di sosta fino alle 24.00 dell'8/10/2018.

Piazza Verdi, intera Area Pedonale:

divieto di sosta fino alle ore 24.00 del 08/10/2018 e sino al termine delle partenze/ arrivi delle vetture partecipanti al " Targa Florio Classica - Ferrari Tribute " e comunque sino a quando l'area, oggetto dell'evento, non sarà restituita quale area pedonale;

dal superiore provvedimento sono esclusi i veicoli iscritti e partecipanti alla manifestazione;

Divieto di circolazione veicolare e pedonale durante le operazioni di allestimento nell’area interessata, ad esclusione:

dei veicoli partecipanti e di servizio alla manifestazione che dovranno essere identificabili mediante placche e/o pass riportanti i loghi e la denominazione della manifestazione;

degli addetti, partecipanti alla manifestazione che l'Organizzazione provvederà a dotare e identificare attraverso idoneo " Pass ";

Tratto sul prolungamento di via Donizetti in corrispondenza dell'allineamento delle fioriere a delimitazione dell'Area Pedonale ( fronte che dovrà essere lasciato libero da eventuali auto in sosta): divieto di sosta con rimozione coatta fino alle ore 24,00 dell’08/10/2018 e sino al termine della manifestazione e comunque per le ore 24,00 dello stesso;

I veicoli adibiti al trasporto pubblico di Piazza - Taxi dovranno temporaneamente sostare sul lato di P.zza Verdi tratto Via R. Settimo / Via P. Aragona in quanto l'area temporaneamente loro assegnata sarà interessata e utilizzata per lo svolgimento dell'evento in oggetto per cui, in detto tratto, sarà in vigore il Divieto di sosta con rimozione coatta fino alle ore 24,00 del 08/10/2018 e comunque sino a cessate esigenze. Provvedimento per consentire continuità al servizio di Piazza - Taxi;

I veicoli partecipanti all'evento, dopo le partenze da P.zza Verdi si sposteranno secondo il seguente percorso:

Via Maqueda, che dovrà essere interamente transennata con presenza di Commissari in corrispondenza delle intersezioni e percorsa a velocità ridotta - non superiore a 10 Km/h, per proseguire sino a P.zza S. Antonino, Corso Tukory, dove i veicoli transiteranno sulla Corsia Preferenziale con staffetta a velocità ridotta per giungere sino a Via Re Ruggero; corsia preferenziale in direzione Via Brasa per proseguire all'interno del Campus UNIPA (Viale delle Scienze);

Si rappresenta che per motivi connessi alla sicurezza in occasioni di eventi particolari, gli elementi posti alle estremità di via Maqueda " New Jersey" nel tratto Cavour / P.zza Villena rimarranno posizionati e sfalsati per consentire la manovra in uscita dei veicoli, così come avvenuto per altre analoghe manifestazioni.

ACI-Pa provvederà in tali punti, con proprio personale, a segnalare ai veicoli il rallentamento e l'ostacolo invitando alla prudenza.

Piazza Verdi, intera piazza ( parte retrostante del Teatro Massimo e il cordolo centrale) con esclusione della carreggiata lato monte. utilizzata per l'accesso alla ZTL. in cui risulta istallato il varco elettronico:

Divieto di sosta con rimozione coatta e comunque sino a cessate esigenze fino alle ore 24.00 del 08/10/2018. Nel tratto compreso tra Via Favara e Via Volturno ( lato Teatro ) sarà individuata una corsia di 8,00 mt. che dovrà essere sempre mantenuta libera da veicoli e persone al fine di consentire il transito ai mezzi del Comando VV.F. e del Comando Prov. Carabinieri, nonché dei residenti/Autorizzati in uscita da P.zza Verdi; Sarà inoltre individuata una corsia per consentire il transito dei veicoli iscritti alla manifestazione provenienti da Via Volturno, con direzione via Favara, al fine di evitare il transito dal varco elettronico; detta corsia dovrà essere vigilata da personale dell'ACI per agevolare il transito dei veicoli iscritti all'evento;

Il superiore provvedimento è disposto per consentire l'esposizione delle vetture che parteciperanno all'evento in oggetto;

Via Scarlatti A., tratto compreso tra Via Favara e Via Donizetti: Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 06,00 del 04/10/2018 alle ore 24,00 dello stesso giorno; Potranno sostare temporaneamente i veicoli iscritti all'evento senza creare intralcio alla circolazione;

Tratto compreso tra Via Donizetti e Via G. Rossini sul lato sx della zona regolata a sosta tariffata:

Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 06.00 del 04/10/2018 alle ore 24.00 dello stesso giorno; Potranno sostare temporaneamente i veicoli iscritti all'evento senza creare intralcio alla circolazione;

Via Favara A., tratto compreso tra P.zza Verdi e Via Scarlatti: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 06,00 del 04/10/2018 alle ore 24,00 dello stesso giorno; potranno sostare temporaneamente i veicoli iscritti all'evento senza creare intralcio alla circolazione.

Via Donizetti, tratto compreso tra Via Scarlatti e P.zza Verdi:

Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 06,00 del 04/10/2018 alle ore 24,00 dello stesso giorno; Potranno sostare temporaneamente i veicoli iscritti all'evento senza creare intralcio alla circolazione.

Via Rossini, tratto compreso tra Via Scarlatti e P.zza Verdi:

Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 06,00 del 04/10/2018 alle ore 24,00 dello stesso giorno; Potranno sostare temporaneamente i veicoli iscritti all'evento senza creare intralcio alla circolazione;

Sempre dalle ore 06,00 del 04/10/2018 alle ore 24,00 dello stesso dovrà mantenersi sempre libero il percorso Via Favara A.,Via Scarlatti A.. Via Donizetti G..

Via Maqueda, Tratto P.zza Verdi / P.zza Villena / P.zza S. Antonino, interessato da ZTL:

I veicoli partecipanti alla Targa Florio Classica — Ferrari Tribute dovranno transitarlo e percorrerlo con un velocità max di 10 Km./h. vista la presenza di eventuali pedoni che, durante il passaggio delle vetture non dovranno stazionare sulla carreggiata ma sostare e transitare sul marciapiede dietro il transenna mento disposto dall'Organizzazione.

Sarà compito degli Organizzatori/ Direttore di Gara impartire, giuste direttive ai partecipanti, sulla condotta di guida da mantenere, e che comunque resteranno responsabili dei danni cagionati a persone e cose a causa della manifestazione.

I passaggi delle vetture avverranno: approssimativamente dalle ore 17,00 del 04/10/2018 e sino al passaggio ultima vettura partecipante all'evento;

Durante il transito delle vetture iscritte, è disposto il Divieto di circolazione per i velocipedi: dalle ore 15,00 del 04.10.2018. I pedoni dovranno circolare lungo i marciapiedi e non dovranno oltrepassare le transenne che saranno installate dalla Organizzazione sino al passaggi delle vetture partecipanti;

Domenica 7 Ottobre 2018

Sospensione della O.D. 285 del 17.03.2016 che ha istituito l'itinerario ciclabile nei tratti stradali all'interno del Parco della Favorita.

Chiusura al transito veicolare, con esclusione dei veicoli partecipanti alla manifestazione, nelle strade sotto citate compresi i varchi e le stradelle del parco della Favorita che collegano il Viale Diana con il Viale Ercole, dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e comunque sino a cessate esigenze per il 7 Ottobre 2018.

Via Case Rocca, intero tratto tra Viale Ercole e Viale del Fante;

Viale Diana, intero tratto;

Strade di collegamento, tra i Viali Diana e Ercole (altezza c.detto Piazzale dei Matrimoni);

Viale Ercole, intero tratto;

All’interno del parco della Favorita, tratto compreso tra la fontana d'Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi (escluso): i cancelli compresi tra Museo Pitré e Palazzina Cinese saranno aperti per il periodo della manifestazione e richiusi al passaggio dell'ultima vettura partecipante all'evento;

I veicoli proseguiranno lungo il Viale che conduce a P.zza dei Quartieri (p.zza Niscemi). Il personale indicato dall'Organizzazione provvederà, con il personale del Comando P.M., ad agevolare i veicoli in uscita dal cancello.

Sarà disposto dalla Organizzazione un presidio di Controllo con Commissari nel P.le antistante la Palazzina Cinese vista la possibile presenza di pedoni;

Viale Margherita di Savoia, nel tratto compreso tra Via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino;

Via Paolo Giaccone, strada senza uscita alla sbocco sul Viale Margherita di Savoia (i residenti potranno accedere da Via Mater Dolorosa).

Via Sebastiano Bosio, strada senza uscita alla sbocco sul Viale Margherita di Savoia (i residenti potranno accedere da Via Mater Dolorosa);

Via della Favorita: divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto tra l'ingresso di Viale Diana e Via Martin Luther King dalle ore 10,30 alle ore 13,30 del 07/10/2018 e comunque sino al termine della manifestazione; tratto tra l'ingresso di Viale Diana e Via Martin Luther King, per i soli residenti e domiciliati e ricadenti nel tratto, sarà consentito l'ingresso e l'uscita in dir. Via M. L. King valido ore 10,30 alle 13,30 del 7.10.2018 e comunque fino al termine della manifestazione.

In corrispondenza degli assi chiusi al transito che saranno vigilati dovranno essere collocate delle transenne e/o nastro "vedo b/r" posizionate a cura dell'Organizzazione in tutti gli sbocchi, situati in adiacenza del percorso interessato dall'evento dove sara' presente personale dell'Organizzazione, che indosserà idoneo vestiario.

Inoltre dovranno essere attenzionati i varchi solitamente utilizzati dai conducenti i velocipedi che effettuano solitamente percorsi al di fuori delle sedi di Viale Diana e Viale Ercole. Si precisa che durante la manifestazione è vietata la circolazione a pedoni e velocipedi;

Dal superiore provvedimento sono esclusi i veicoli delle Forze dell'Ordine, di Soccorso, i mezzi di servizio della Protezione Civile e della Riserva Naturale Orientata "Monte Pellegrino" e i mezzi dell'Organizzazione;

Giorno 4 Ottobre 2018 - Prologo

Dalle ore 12.00 (approssimativamente) le vetture iscritte all'evento lasceranno il Campus UNIPA (Viale delle Scienze) per raggiungere P.zza Verdi secondo l'itinerario che prevede l'attraversamento delle vie: Via E. Basile,Corso Tukory, Corso re Ruggero, Piazza Indipendenza, Corso Calatafimi, Corso Alberto Amedeo, Piazza Domenico Peranni, Via Papireto, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, Via Nicolò Turrisi, Via Salesio Balsamo, Via Volturno, per giungere in P.zza Giuseppe Verdi entrando dal Varco che sarà vigilato da personale disposto dall'Organizzazione, appositamente realizzato, per consentire l'ingresso esclusivamente per le vetture iscritte alla manifestazione;

Dopo la presentazione e partenza degli equipaggi da P.zza Verdi, i veicoli partecipanti all'evento si sposteranno percorrendo Via Maqueda, che dovrà essere transennata con presenza di Commissari in corrispondenza delle intersezioni, e percorsa a velocità ridotta - non superiore a 10 Km/h, per proseguire sino a P.zza S. Antonino per proseguire per Corso Tukory (transitando sulla corsia preferenziale e coadiuvate da staffette, a velocità ridotta per giungere sino a Via Re Ruggero) proseguendo lungo la Corsia Preferenziale dopo Via Re Ruggero, in direzione Via Brasa sino a intercettare Via E. Basile per proseguire all'interno del Campus UNIPA (viale delle Scienze);

Si rappresenta che per motivi connessi alle incolumità e sicurezza in occasioni di eventi, gli elementi posti alle estremità di Via Maqueda " New Jersey" nel tratto Cavour / P.zza Villena rimarranno posizionati e sfalsati per consentire la monovra in uscita dei veicoli.

ACI-Pa provvederà in tali punti con proprio personale a segnalare ai veicoli il rallentamento e l'ostacolo invitando alla prudenza;

Venerdì 05 Ottobre 2018

Le Vetture provenienti dalla A29 percorreranno il seguente percorso: Via Belgio, Via dei Nebrodi, Via De Gasperi A., P.zza G. Paolo II, Viale Croce Rossa, P.zza V. Veneto, Via della Libertà, Via R. Settimo, P.zza Verdi (arrivo appross. ore 17,30 ). Dopo una breve sosta nella P.zzaG. Verdi, le vetture partecipanti all'evento si sposteranno percorrendo Via Maqueda, che dovrà essere transennata con presenza di Commissari in corrispondenza delle intersezioni, e percorsa a velocità ridotta - non superiore a 10 Km/h, per proseguire sino a P.zza S. Antonino, Corso Tukory (transitando sulla corsia preferenziale e coadiuvate da staffette, a velocità ridotta per giungere sino a Via Re Ruggero) proseguendo lungo la Corsia Preferenziale dopo Via Re Ruggero, in direzione Via Brasa sino a intercettare Via E. Basile per giungere all'interno del Campus UNIPA (Viale delle Scienze);

Sabato 06 Ottobre 2018

Le Vetture alle ore 09,30 lasceranno il Campus UNIPA (Viale delle Scienze) proseguendo per Via E. Basile, Viale Regione Siciliana N.O., A 19, per proseguire in dir. CT; alle ore 16,00 appross. Le vetture provenienti da Via Regione Siciliana N.O. proseguiranno per Via Basile per giungere all'interno del Campus UNIPA (Viale delle Scienze);

Domenica 07 Ottobre 2018

ore 10,00 lasceranno il Campus UNIPA (viale delle Scienze) proseguendo per Via E. Basile, Viale Regione Siciliana S.E. (laterale), Corso Calatafimi dir. Monreale, dopo avere affrontato prove di media (fuori dal Comune di Palermo ) le vetture partecipanti rientreranno all'interno del comune di Palermo in Via Badia, Via alla Falconara, Via F.sco Tucci, Via Roccazzo, Via L. Sarullo, Viale Mauro de Mauro, Viale Michelangelo, Viale regione Siciliana N.O. sino allo Svincolo di Tommaso Natale, Via R. Nicoletti, Viale dell'Olimpo, Viale Margherita di Savoia, Viale Ercole, Viale Diana, Viale di collegamento tra Fontana di Ercole e la Palazzina Cinese, Viale del Fante, Via A. Cassarà, P.zza G. Paolo II, Viale Croce Rossa, P.zza V. Veneto, Via della Libertà laterale, Via Dante, Via B. Latini, P.zza Amendola, Via Goethe, Via N. Turrisi, Via Salesio Balsano, Via Volturno P.zza Verdi (arrivo presunto ore 12,30).

