Palermo si prepara per Santa Rosalia: come cambia la viabilità

Tutte le disposizioni della polizia municipale in occasione delle manifestazioni di sabato 14 e domenica 15 luglio

La città di Palermo è pronta per il momento clou del 394° Festino di Santa Rosalia, e si prepara anche ai cambiamenti a cui sarà soggetta la viabilità. I festeggiamenti in onore della Santa Patrona della città avranno il loro momento culminante nella notte tra sabato 14 e domenica 15 luglio 2018, con la discesa del carro trionfale dalla Cattedrale fino a Foro Umberto I°, con l'esecuzione finale dei fuochi d’artificio e la solenne processione religiosa di domenica 15 luglio. La polizia municipale presiederà i percorsi delle manifestazioni per circoscrivere il perimetro degli eventi, curando l’inibizione e la disciplina del traffico veicolare, per assicurare il regolare svolgimento dei cortei e la necessaria assistenza agli utenti.

Sabato 14 luglio la circolazione in direzione mare Foro Umberto I° sará interdetta dalle ore 17,00 alle 03,00 di domenica 15 luglio: da piazza XIII Vittime transito inibito nel sottovia in direzione di Foro Umberto I°; i veicoli provenienti da via Cavour svolteranno a sinistra per via Francesco Crispi; via Cala all'altezza di via San Sebastiano riapertura temporanea del varco tra le due carreggiate, con rimozione dei dissuasori dalle ore 6 del 14 luglio alle ore 24 del 15 luglio con varco sarà presidiato dal personale della Polizia Municipale; da via Messina Marine il transito veicolare sarà deviato per via S. Cappello; via Lincoln chiusa da corso dei Mille in direzione mare: i veicoli provenienti da via Archirafi svolteranno a sinistra per via Lincoln in direzione della stazione centrale; da piazza Giulio Cesare, chiusura al transito veicolare in direzione via Roma. Per la particolare circostanza, soprattutto per i veicoli diretti agli imbarchi (mezzi pesanti compresi), in deroga ai divieti vigenti, sarà possibile percorrere il tragitto via S.re Cappello - c/so dei Mille - via Lincoln - via Roma - via Cavour – Porto ovvero altro percorso che sarà individuato e consigliato dal personale della Polizia Municipale. I divieti di sosta con rimozione coatta nelle vie del percorso e adiacenti, scatteranno dalle ore 00,00 del 12 luglio alle ore 24 del 15 luglio e comunque sino a cessate esigenze.

Domenica 15 luglio dalle ore 19 alle ore 22.30 e comunque sino a cessate esigenze entrerá in vigore la chiusura del transito veicolare al passaggio della processione, lungo il seguente itinerario: all'andata, Cattedrale - via Vittorio Emanuele - piazza Marina; al ritorno, via Vittorio Emanuele - via Maqueda - discesa dei Giovenchi - piazza S. Onofrio - via Panneria - piazza Monte di Pietà - via Judica - via Gioiamia - via Matteo Bonello.

Ecco, in dettaglio, quanto previsto dalla polizia municipale in occasione del Festino:

"O.D.973/17: Per consentire lo svolgimento delle prove generali, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

- CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DALLE ORE 9,00, SINO A CESSATE ESIGENZE, DEL 13 LUGLIO, MEDIANTE L' INSTALLAZIONE DI TRANSENNE POSIZIONATE A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE, ALL' IMBOCCO DI TUTTE LE STRADE INTERESSATE DALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE VIA VITTORIO EMANUELE Tratto compreso tra piazza della Vittoria e piazza Villena Divieti di sosta con rimozione coatta su ogni lato di ciascuna carreggiata e/o intere piazze, dalle ore 00,00 del 12 luglio alle ore 24 del 15 luglio e comunque sino a cessate esigenze Foro Umberto Primo Tratto compreso tra piazza Tumminello e via Cala. Via dell'Incoronazione Tratto compreso tra piazza Sett'Angeli e Via M. Bonello. Discesa dei Musici Intero tratto Via Vittorio Emanuele Intero tratto Via Cala Intero tratto

- CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DALLE ORE 17,00 DEL 14 LUGLIO ALLE ORE 03,00 DEL 15 LUGLIO, salvo diversamente specificato (i soli divieti di sosta saranno anticipati alle ore 14.00) Piazza della Vittoria Intero tratto del lato di monte della piazza, sul prolungamento della via Cadorna e Via Vittorio Emanuele: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; Via Cadorna Obbligo si svolta a sx verso via del Bastione dalle ore 17,00 del 14 luglio alle ore 03,00 del 15 luglio; Tiro a Segno Tratto via Archirafi - corso dei Mille: Senso unico di marcia in direzione corso dei Mille; Via dello Spasimo Tratto compreso tra via S. Teresa, Piazza della Vittoria allo Spasimo Senso unico di marcia in direzione monte; Divieto di sosta con rimozione coatta ambo I lati; Via S. Teresa Tratto compreso tra piazza S. Teresa e via dello Spasimo: Senso unico in direzione monte: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; Via Butera Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta; Via Alloro Tratto compreso tra via Butera e Foro Umberto I°: Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; Via Messina Marine Direzione Foro Umberto I: All'altezza di via Cappello obbligo di svolta a sinistra; Via Lincoln all'angolo con il Foro Umberto I: Divieto di sosta con rimozione coatta (a partire dalle ore 12,00 del 14 luglio) per consentire il posizionamento di una eventuale postazione della Protezione Civile; Piazza Capitaneria Intero Tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; Piazza Santo Spirito Intera Piazza: Divieto di sosta con rimozione coatta Via Torremuzza Chiusura al transito nel tratto compreso tra piazza Kalsa e piazza S. Spirito Via dei Cartari Senso unico di marcia in direzione piazza Cassa di Risparmio e divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati.- Nelle adiacenze dei percorsi la Protezione Civile del Comune di Palermo così come avvenuto per gli anni precedenti la presente edizione del Festino, avrà la facoltà di installare delle postazioni di pronto soccorso a tutela della cittadinanza. A tal uopo viene istituto il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 14,00 di sabato 14 LUGLIO alle ore 03,00 di domenica 15 LUGLIO in: P.ZZA VITTORIA (in prossimità ex I.d.c. ESSO) - VIA M. BONELLO (di fronte ingresso Curia) ­P.ZZA BOLOGNI, con divieto di sosta ambo i lati e rimozione coatta sulla via GIUSEPPE D'ALESSI PIAZZA VILLENA — FORO UMBERTO I(prossimità ex Jolly Hotel e lato mare, altezza via Lincoln)­VIA CALA - VIA DEI CARTARI - PIAZZA S. SPIRITO.

O.D. 918/18 Festino di Santa Rosalia — Manifestazioni di carattere religioso.

Domenica 15 luglio dalle ore 19 alle ore 22.30 e comunque sino a cessate esigenze Chiusura del transito veicolare, al passaggio della processione, lungo il seguente itinerario: CATTEDRALE — VIA VITTORIO EMANUELE — PIAZZA MARINA (andata) VIA VITTORIO EMANUELE — VIA MAQUEDA — DISCESA DEI GIOVENCHI — PIAZZA S.ONOFRIO — VIA PANNERIA - PIAZZA MONTE DI PIETA' — VIA JUDICA — VIA GIOIAMIA — VIA MATTEO BONELLO (ritorno ed arrivo), PIAZZA MARINA Tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e via Lungarini: Chiusura al transito veicolare dalle ore 13 alle ore 24 del 15 luglio. Divieto di sosta con rimozione coatta, sui due lati della carreggiata, dalle ore 7 alle ore 24 del 15 luglio ad eccezione dell' arca interessata dalla collocazione del palco (altezza Salita Partanna, lato recinzione della villa), ove il divieto di sosta con rimozione, decorrerà dalle ore 7 del 12 luglio e cesserà alle ore 24 del 15 15 luglio, per consentire montaggio e smontaggio. SALITA PARTANNA Chiusura al transito veicolare dalle ore 15 alle ore 24 del 15 luglio. Divieto di sosta con rimozione coatta, sull' intera area dalle ore 7 del 12 luglio alle ore 24 del 15 luglio PIAZZA SETT' ANGELI Intera piazza. Chiusura al transito veicolare dalle ore 7 alle ore 8 del 15 luglio. Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 00,00 alle ore 8 del 15 luglio. VIA M BONELLO — VIA V. EMANUELE (tratto Porta Nuova — piazza Villena) Chiusura al transito veicolare dalle ore 7 alle ore 8 del 15 luglio. VIA SIMONE DI BOLOGNA Intero tratto: Chiusura al transito veicolare dalle ore 7 alle ore 8 e dal­le ore 22 alle ore 23 del 15 luglio. Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 00.00 alle ore 24 del 15 luglio".

