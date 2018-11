sfilata di santi

Palermo si schiera con le tradizioni, sfilata dei santi contro Halloween *VIDEO*

Palermo rispetta le tradizioni popolari e nella serata di Halloween va in scena una sfilata di santi.

01/11/2018

Palermo rispetta le tradizioni popolari e nella serata di Halloween va in scena una sfilata di santi. Almeno un centinaio i santi che hanno sfilato lungo gran parte del centro storico, ognuno portando con sé la storia di un beato. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione "Regina Coelorum" per fornire "una proposta alternativa ad Halloween e per scongiurare il pericolo che feste di altre culture possano distruggere le nostre più importanti tradizioni. Come quelle legate alla festa di tutti i santi e a quella dei morti", dicono i promotori.

"Siamo partiti tre anni fa in sordina e oggi siamo nuovamente qui per celebrare ufficialmente la seconda edizione - dice padre Giacomo Ribaudo, parroco della Chiesa Santuario "Maria Santissima del Carmelo ai Decollati" -. In tanti nutrivamo sentimenti di contrarietà, quasi rabbia nei confronti di una proposta culturale come Halloween ed è per questo che abbiamo pensato a questa proposta alternativa".

