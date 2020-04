Eventi

Palermo, slitta ''Il Concerto di Radio Italia Live'' previsto per il 28 giugno

Radio Italia in accordo con Comune di Palermo: ''Slitta a data da destinarsi Il Concerto di Radio Italia Live''.

29/04/2020

Radio Italia Live – Il Concerto, come la gran parte di tutti gli eventi live, non potrà tenersi, come previsto, il 28 giugno prossimo a Palermo.

La decisione, condivisa con il Comune di Palermo, è legata all’emergenza sanitaria in corso e ai necessari provvedimenti disposti per il massimo contenimento della diffusione.

L’intento del Sindaco Leoluca Orlando condiviso con Mario Volanti, fondatore e presidente di Radio Italia, è quello di riprogrammare l’appuntamento non appena ci saranno le condizioni per ritornare tutti insieme in piazza a festeggiare con la grande musica italiana.

