contratto dipendenti comunali

Palermo, sottoscritto il contratto decentrato per i dipendenti comunali

E' stato sottoscritto il contratto integrativo dei dipendenti del Comune di Palermo relativo all'annualità 2018.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/04/2019 - 09:28:44 Letto 420 volte

E' stato sottoscritto il contratto integrativo dei dipendenti del Comune di Palermo relativo all'annualità 2018.

Il contratto è stato sottoscritto, per la parte pubblica dal Segretario Generale dott. Antonio Le Donne e per la parte sindacale dalle sigle CGIL, UIL e CSA e dalla RSU. Non ha firmato il rappresentante della CISL.

La firma del contratto segue la "pre-intesa" sottoscritta a febbraio con la quale erano stati individuati gli strumenti volti a bilanciare l'impatto negativo sul Fondo per i servizi accessori che si era generato dopo i rilievi del Ministero dell'Economia e Finanze dello scorso anno.

La firma segue anche la delibera di Giunta che ha destinato al Fondo una quota dei proventi derivanti dalle contravvenzioni al Codice della strada: 6 milioni nel triennio.

L'avvenuta firma permette inoltre la corresponsione ai dipendenti delle somme relative alla produttività dell’ultimo quadrimestre 2018.

Una volta registrato il contratto integrativo saranno riattivate tutte quelle figure contrattuali che erano state sospese dal primo gennaio proprio per la mancanza del quadro di riferimento.

Per il Sindaco Leoluca Orlando e l'Assessore Fabio Giambrone, "la delegazione trattante ha raggiunto un importante risultato, permettendo di superare numerose criticità nate dopo la controversa vicenda dei rilievi del Ministero delle Finanze. Adesso è importante che da subito si proceda all'avvio della contrattazione 2019, in modo da poter recuperare il tempo perduto."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!