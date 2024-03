verde urbano

Palermo, stanziati 200 mila euro per la potatura, Imperiale: ''Con il nuovo piano di interventi ordinari e straordinari verrà garantità la tutela del verde''

''L'amministrazione comunale continua a dare risposte alle tante criticità presenti a Palermo'', dichiara Salvatore Imperiale, presidente della IV Commissione in Consiglio comunale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/03/2024 - 12:02:36 Letto 710 volte

"Con lo stanziamento di 200 mila euro destinato al potenziamento del servizio di potatura a Palermo, l'amministrazione comunale continua a dare risposte alle tante criticità presenti in città. Il Comune, con il piano di potatura ordinaria e di interventi straordinari, garantirà la tutela del verde in città, fino ad oggi penalizzato dalla carenza di personale. Ringrazio l'assessore Pietro Alongi per il suo impegno nel rilanciare il settore Verde a Palermo".

Lo dichiara Salvatore Imperiale, presidente della IV Commissione in Consiglio comunale.

Immagine di topntp26 su Freepik

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!