tatuaggi

Palermo Tattoo Convention, ecco gli ospiti speciali della quinta edizione

Oltre cento tatuatori da tutto il mondo in arrivo al Saracen Resort di Isola delle Femmine, da venerdì 1 a domenica 3 giugno 2018

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/05/2018 - 13:49:54 Letto 340 volte

Da venerdì 1 a domenica 3 giugno, al Saracen Resort di Isola delle Femmine, si terrà la quinta edizione della Palermo Tattoo Convention, la rassegna dedicata al mondo dei tatuaggi organizzata da Loadink.

Tatuatori da tutto il mondo disponibili per chiunque lo vorrà, con concerti ed eventi dal mondo dell'arte fino a tarda notte, all’aperto, col mare a fare da sfondo. I visitatori potranno mettersi in fila e conoscere uno per uno i maestri tatuatori, rapportarsi con loro e scegliere il tatuaggio con cui dipingere il proprio corpo. Un appuntamento che ha lo scopo di dare un approccio culturale e sociale al tatuaggio, in una manifestazione che osserva minuziosamente tutti i vincoli igienico-sanitari e mostra il tatuatore come artista.

Tra gli oltre cento artisti tatuatori in arrivo in città, ecco gli special guests di quest'anno:

Emanuele Sircana: titolare del parlour Manulibera a Milano è il maestro del surrealismo giapponese. Dal 2014 modernizza l'iconografia classica dell'estremo oriente con diverse tecniche (tra cui l'uso di pattern e del puntinismo) ma la sua è una continua ricerca che va avanti dal 1998, un lavoro che lo porta a partecipare ad alcune, selezionate, convention nazionali e internazionali. Occasioni che oltre al divertimento restano momenti di confronto e crescita.

Luca Natalini: ha realizzato il coloratissimo tatuaggio “biorganico” del rapper Fedez, ovvero un delfino, un'alga e dei denti, ma anche molti degli altri che ricoprono il suo corpo. Natalini è uno dei più noti e affermati tatuatori d'Italia, si è formato negli Usa e il suo stile è il “New School”: l'evoluzione del classico tatuaggio a tratto deciso e colori brillanti che raccontano il mondo horror o cartoon grazie alle innovazioni tecniche e strumentali.

Koji Yamaguchi: arriva dal Giappone già trentenne e resta a Milano, dove affina la tecnica appresa nella scuola di disegno di Tokyo dedicandosi allo stile dei cartoon. Si lascia influenzare da artisti e designer, fumettisti e fotografi e lavora nel suo studio di Milano, l'Oink Farm. Curiosità: il primo tatuaggio che ha visto nella sua vita era quello di un membro della Yakuza, in un bagno pubblico.

Massi Novecento: al secolo Massimo Pellicioli, “Novecento” è un nome d'arte e un tratto distintivo che arriva dal personaggio protagonista del monologo omonimo di Alessandro Baricco. Il suo stile è inconfondibile: maestro del realistico in bianco e nero, Massi Novecento ritrae e disegna volti, edifici e perfino atmosfere con precisione chirurgica partendo da una fotografia.

Marcello Cestra: quando si parla di realismo a colori in Italia si parla di lui, che non si dà margini di errore quando esegue i suoi ritratti. Dai volti di personaggi noti a grandi animali esotici, Cestra ha deciso di chiamare il suo stile “realistico dorato” per via di alcuni dettagli in oro inseriti nei complessi disegni che animano i corpi di vip e gente comune che si affida al suo studio di Sabaudia.

Alessandro “El Tanque” Pignoli / Simone Phobia: oltre ad aver riletto il Genio di Palermo nella caleidoscopica locandina della Convention 2018, Pignoli e Phobia sono resident artists a Roma. Pignoli è un esponente dello stile “New Traditional” che mescola elementi del tatuaggio all'antica con moderni tocchi di colore: cuori, rose, teschi vengono elaborati con colori cupi in un tributo alla vecchia scuola; i tatuaggi di Phobia sono invece un trionfo floreale di colori e sfumatur. Entrambi special guests di molte convention nazionali e internazionali, sono chiamati a tenere seminari e show performativi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!