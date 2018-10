prevenzione tumore al seno

Palermo, Teatro Massimo di rosa per sostenere il mese della prevenzione del tumore al seno

Il 18 e il 19 ottobre il Teatro Massimo di Palermo si illumina di rosa per sostenere la campagna di Komen Italia per il mese della prevenzione dei tumori al seno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/10/2018 - 14:05:55 Letto 400 volte

Il 18 e il 19 ottobre il Teatro Massimo di Palermo si illumina di rosa per sostenere la campagna di Komen Italia con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, in collaborazione con Sky, per il mese della prevenzione dei tumori al seno.

La Carovana della Prevenzione, inaugurata ad ottobre 2017, ha già effettuato 109 tappe in 12 regioni italiane e coinvolto 7000 donne. Quarta tappa del mese della prevenzione, per la prima volta arriva in Sicilia, anche grazie al contributo del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali.

La Carovana della Prevenzione di Komen Italia ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Ministero della Salute, concesso per l’inaugurazione del progetto, il Patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e dei numerosi Comuni coinvolti.

I tumori del seno sono le neoplasie maligne più frequenti nelle donne, e occasionalmente si verificano anche negli uomini (1 caso ogni 100). Ogni anno nel mondo si registrano oltre 1,6 milioni di nuovi casi, 50.000 dei quali nel nostro paese.

Quando un tumore del seno viene diagnosticato in fase precoce, è possibile guarire in oltre il 90% dei casi, con terapie meno invasive.

Domani 19 ottobre la Carovana della Prevenzione sarà in Piazza Verdi di fronte al Teatro Massimo e il 20 ottobre in Piazza Magione per offrire grazie alle sue tre Unità Mobili ad alta tecnologia esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno e del collo dell’utero, consulenze specialistiche, laboratori pratici di attività fisica e di corretta alimentazione per la promozione di stili di vita sani.

“L’obiettivo della Carovana è proprio quello di diffondere la Cultura della Prevenzione sul territorio” – spiega il Prof. Riccardo Masetti, Presidente della Komen Italia – “Con le nostre Unità Mobili vogliamo offrire, in particolare a donne che vivono condizioni di disagio sociale o economico, la possibilità di prendersi cura della propria salute e di effettuare gratuitamente esami specialistici di prevenzione, come la mammografia, che altrimenti difficilmente riuscirebbero ad eseguire”.

Anche Sky Italia, al fianco di Komen Italia da 5 anni, ha scelto di rinnovare per il secondo anno la Partnership per il Sociale e contribuire alla realizzazione di tre tappe: Milano, Cagliari e Palermo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!