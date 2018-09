Palermo torna ad ospitare Kino, il festival che porta in città sessanta filmakers da tutto il mondo *VIDEO*

festival

Torna Kino a Palermo, il festival che porta in città sessanta filmakers, videomakers e appassionati di cinema, provenienti da tutto il mondo, per realizzare i propri cortometraggi.

La call è partita alcuni mesi fa e in breve tempo la comunità degli amanti ed estimatori del cinema, sia professionisti che semplici amatori, ha risposto, come sempre, in modo entusiasta.

Per una settimana faranno base a Palermo e parteciperanno a tre sessioni in cui, riuniti in mini troupe, produrranno dei cortometraggi. Un modo per sperimentare con la tecnologia ma anche con la propria creatività, per conoscere altra gente appassionata di cinema, o più semplicemente per mettersi in gioco.

In pochissimo tempo dovranno mettere insieme tutti i pezzi che portano alla realizzazione di un cortometraggio: dalla scrittura della sceneggiatura, alla scelta dellelocation per girare le riprese, ai casting (gli attori saranno scelti sempre tra i partecipanti di Kino), ai costumi, per poi girare e montare e infine proiettare davanti ad un pubblico il proprio lavoro.

La macchina di Kino Palermo si metterà in moto da lunedì 24 settembre e durerà un'intera settimana, fino a domenica 30, tutti i partecipanti faranno base al nuovo laboratorio Qmedia che si trova in via degli Schioppettieri 8.





