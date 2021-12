Evento benefico

Palermo, torna Christmas for Children: l'Evento benefico per i bambini dell'ospedale Di Cristina

L'iniziativa natalizia quest'anno farà tappa domenica 19 dicembre al Casale San Lorenzo di Palermo, e grazie al quale si raccoglieranno fondi per l'acquisto di televisori da donare al P.O. Di Cristina (ex Ospedale dei bambini).

Dopo lo stop per la pandemia, torna il consueto evento di beneficenza ‘Christmas for Children’. L’iniziativa natalizia, organizzata nell’ambito del progetto ‘Smile for Children’ quest’anno farà tappa domenica 19 dicembre al Casale San Lorenzo di Palermo. Un aperitivo durante il quale si esibiranno gli artisti palermitani Salvo e Irene Bolone e i Dj Marco Alaimo e Gabriele Oliveri e grazie al quale si raccoglieranno fondi per l’acquisto di televisori da donare al P.O. Di Cristina (ex Ospedale dei bambini) per le stanze dei piccoli degenti dalle quali purtroppo sono state rubate nel corso degli anni.

“Il progetto, nato nel 2018 dall’idea di alcuni giovani palermitani, ha avuto sin dall’esordio come obiettivo quello di donare un sorriso ai bambini meno fortunati della città. Abbiamo organizzato numerose iniziative benefiche e finalmente, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, possiamo tornare ad organizzare il nostro classico evento natalizio. Un modo per fare del bene e donare un sorriso ai più piccoli nel pieno rispetto delle norme anti covid” queste le parole di Domenico Bonanno e Viviana Raja, organizzatori della manifestazione. “Per noi è fondamentale creare rete e sinergie virtuose tra cittadinanza, associazioni ed istituzioni, affinché eventi benefici e donazioni non siano fini a se stessi ma strumenti per sensibilizzare la cittadinanza e far sentire la cosa pubblica come qualcosa di tutti” concludono Bonanno e Raja “lo scopo dell’edizione di quest’anno è quello di donare un sorriso ai piccoli pazienti in degenza nell’ex Ospedale dei bambini di Palermo, otre che dare supporto e vicinanza alle loro famiglie.”

La manifestazione ha ricevuto il sostegno di alcuni sponsor i quali hanno donato dei premi da sorteggiare tra i partecipanti all’evento con l’obiettivo di incrementere il ricavato. Gli sponsor sono: Centro Salus, City Padel Palermo, Sirius Fitness Club, Galloway, Pedro’s Coffee & Food, Parking Galatea, La Gintoneria, La Limousine Steak House, A14 Abbigliamento, Up Drive, Pasticceria Coga, Labor Lex, Poké Hawaiian Taste, Lentini Bimbi, Feel Rouge TV.

L’iniziativa, patrocinata dall’ARNAS Civico, ha ricevuto il plauso da parte della governance della struttura ospedaliera che prenderà parte all’iniziativa. I televisori verranno consegnati martedi 21 dicembre alle ore 13.30.

