Palermo, Torna la 69° Fiera Campionaria del Mediterraneo: quest'anno anticipata al 22 Aprile *VIDEO*

Dopo 3 anni di chiusura, causa covid, finalmente ritorna la storica Fiera Campionaria del Mediterraneo. Una Fiera rinnovata che quest’anno anticipa l’apertura al 22 aprile visitabile fino al 7 maggio. All’allestimento della Fiera Campionaria sta lavorando Mediexpo.

“Nel 2015 abbiamo iniziato questa avventura interrotta nel 2019 per la pandemia. Siamo pronti a continuare quel percorso – dichiara Massimiliano Mazzara titolare di Mediexpo che per 5 anni ha curato la ristrutturazione dei padiglioni restituendo la Fiera alla città -. Quest’anno anticipiamo l’inaugurazione della Fiera Campionaria al 22 aprile. Tale decisione, presa dalla nostra azienda, nasce dal fatto che questo periodo di 16 giorni prevede 5 giorni festivi e 5 prefestivi. In questo modo – continua Mazzara - daremo a tanti espositori nazionali e internazionali la possibilità di essere presenti in Fiera così da offrire una Campionaria del Mediterraneo variegata di tipologie merceologiche diverse e ai visitatori l’apertura della Fiera in giorni festivi lontani dal lavoro”.

Tanti gli eventi collaterali all’interno della Fiera con spettacoli gratuiti per tutti i visitatori nelle ore pomeridiane e serali: sfilate di moda, momenti di intrattenimento e musica live. Ogni sera uno spettacolo diverso. Nel ricco calendario degli appuntamenti, che presto sarà presentato da Sasà Taibi, i nomi di tanti artisti e band locali che si esibiranno live e in diretta su Rta Radio Tivù Azzurra, partnership esclusiva anche quest’anno della Fiera Campionaria del Mediterraneo.

“Vi aspettiamo tutti alla 69° Fiera Campionaria del Mediterraneo - conclude Mazzara - Saranno 16 giorni all’insegna della spensieratezza, dello shopping e del divertimento”.

