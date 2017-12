Jingle Books

Palermo, torna la terza edizione di Jingle Books: festa del libro e delle arti

Un intero week end dedicato al libro e alla bellezza con tante presentazioni, incontri, laboratori, reading, itinerari e spettacoli, per la terza edizione della fiera del libro di Natale palermitana, nel settecentesco Museo Palazzo Asmundo (di fronte alla Cattedrale di Palermo).

Organizzata dalla rete di editori palermitani Editori allo scoperto e da Terradamare Cooperativa Turistica, quest'anno, grazie alla collaborazione con Associazione Cassaro Alto e La Via dei Librai, la fiera del libro e delle arti sarà inserita nella cornice di un centro storico ricco di eventi: avrà luogo infatti, insieme a “Natale al Cassaro” che animerà il tratto dai Quattro Canti alla Cattedrale con promozioni natalizie, concerti ed esposizioni. Tantissimi gli ospiti e gli autori: Dacia Maraini e Salvo Piparo daranno il via al lungo week end di incontri che si concluderà domenica 17 dicembre.

È la festa dell'editoria indipendente, appuntamento atteso del week end che precede il Natale a Palermo, Jingle Books trasformerà per tre giorni il palazzo nobiliare in una cittadella del libro, abitata da autori, editori e lettori. Durante i tre giorni di libri in mostra, il magnifico Salone con vista sulla Cattedrale di Palazzo Asmundo ospiterà le presentazioni, i laboratori e gli spettacoli.

Lo spettacolo inaugurale, venerdì 15 dicembre, vedrà protagonista Salvo Piparo con “La piparonata” e durante la stessa serata la straordinaria partecipazione di Dacia Maraini. Saranno molte le proposte che coinvolgeranno i cittadini lungo il Cassaro Alto che arriveranno a Jingle Books: spettacoli di strada, juke box letterari, mostre, concerti, letture dai balconi, l'apertura straordinaria della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana. Sabato sarà inaugurato il tour La Via dei Librai, durante il quale le librerie storiche del Cassaro racconteranno la loro storia e i loro libri rari. Domenica, momenti di scrittura estemporanea con i ragazzi di Newbookclub e il Poetry Slam. Spazio anche ai più piccoli, che potranno partecipare a laboratori creativi e spettacoli di giocoleria. Una vera e propria festa del libro e delle arti che celebra con fasto la sua terza edizione.

“Jingle Books è l'evento conclusivo di una lunghissima serie di iniziative che abbiamo organizzato per Palermo quest'anno. Tra un mese saremo capitale italiana della cultura, è un onore poter offrire alla città una manifestazione che basa proprio sulla cultura il suo significato centrale. Questa edizione di Jingle Books racconta la sua crescita nel territorio. Per la prima volta, non solo Palazzo Asmundo, ma tutto il Cassaro Alto festeggerà insieme a noi il libro e il Natale, a dimostrazione di come la vera rete di attività, associazioni e residenti che hanno a cuore ciò che succede a Palermo, riesca ad arricchire i progetti e la collettività”, ha dichiarato Eleonora Lo Iacono, Terradamare.

Programma

Venerdì 15 dicembre 2017

ore 17:30 - sala cattedrale, Ducezio

"Il Santuario di Cruillas", piccola Pompei nella città di Palermo, di Fabrizio Giuffrè. Dialogano con l'autore: lo scrittore Fabio Ceraulo e Michele Maraventano, presidente della VI Circoscrizione

Ore 18 - sala stucchi, Ideestorte Paper

Reading e book-performance con l’attrice Giuditta Perriera e il chitarrista Marcello Riggio e il collettivo di penne e matite storte al completo: Angelo Bruno, Rosa Lombardo, Eliana Messineo, Alessia Rotolo, Gioacchino Lonobile, Giulia Cancilla, Jessica Adamo, Laura Lombardo, Nunzia Lo Presti, Maria Giulia Colace, Nina Melan.

ORE 18:30 - sala cattedrale, Glifo

Rocco Chinnici. Fare rete contro la mafia. Presentazione del libro "L'illegalità protetta". Intervengono: Donato Di Trapani - Fondazione Rocco Chinnici, Giovanni Paparcuri - Museo Falcone-Borsellino, Tiziano Di Cara - NOma, Associazione sulle nostre gambe

ORE 19 - sala rosa caffetteria

Aperitivo a cura di Bacco Tabasco & Venere

ORE 19:30 - sala stucchi, Giocherenda

Giochi narrativi interattivi

ORE 19:30 - sala cattedrale, il Palindromo

"Calcio Pop. Dizionario sentimentale del pallone", di Giovanni Tarantino. Dialoga con l’autore il giornalista Fulvio Viviano.

ORE 20:30 - sala cattedrale

"Lontananze perdute. La Sicilia di Dacia Maraini" di Eugenio Murrali. Dialoga con l’autore Dacia Maraini

ORE 21:30 - sala cattedrale

La piparonata. Spettacolo di e con Salvo Piparo con Costanza Licata, voce e Francesco Cusumano, percussioni. Si racconta di Pietro Fudduni e di Luigi Maria Burruano. È un viaggio dentro i quattro canti, dove i due custodi Pietro e Gigi, hanno tenuto, dal 600 ad oggi, le chiavi della città. E' un miraggio che racconta la storia antica di due figure fondamentali per la narrazione dei nostri vicoli, delle nostre viscere. Gigi come Pietro era dentro le basole del Cassaro, dentro le vene di Palermo. Un omaggio alla memoria delle avventure di Fudduni e di Burruano raccontata da Salvo Piparo, insieme al canto di Costanza Licata e alle musiche del compositore Francesco Cusumano, mostrandosi un raccontatore col vecchio dentro, che conosce la sapienza antica dei vecchi, quì rappresentata da Pietro Fudduni, e la straordinaria saggezza dei grandi Maestri, quale era Luigi Maria Burruano.

Sabato 16 dicembre 2017

ORE 10:30 - sala cattedrale

Letture al tubo dai balconi di Palazzo Asmundo

Ore 11:00 - cassaro alto

Spettacolo di giocoleria ed equilibrismo. Di Jonathan Marquis (sotto ai balconi di Palazzo Asmundo)

Ore 12:00 - sala cattedrale

Laboratorio acquerelli

Ore 13 - sala rosa caffetteria

Pranzo a cura di Bacco Tabasco & Venere

Ore 16 - SALA STUCCHI

Genesi del romanzo. Gli anni per La Perdonanza. Con Daniela Gambino

Ore 16:30 - SALA cattedrale, Salvare Palermo

Albergheria. Lavori in corso. Con: Renata Prescia, Salvatore Giarratana e Monica D’Agostino (commissario e progettista Iacp Palermo, Giacomo Terranova (presidente Ass. Mercato storico Ballarò, Marco Sorrentino (presidente Terradamare e Ass. Ballarò Buskers, Massimo Castiglia (presidente 1° Circoscrizione). Modera Rosanna Piraino.

Ore 17 - cassaro alto, Terradamare

Tour La Via dei Librai. Alla scoperta delle librerie storiche del Cassaro Alto. Percorso: Quattro canti, Libreria del Corso, Libreria Alaimo, Piazza Bologni, Libreria Zacco, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, Libreria Portinaio, Piano della Cattedrale, Palazzo Asmundo. (Su prenotazione)

Ore 17:30 - sala cattedrale, Torri del vento

MareDolce, di Francesca Vesco. Con Giuseppe Barbera

Ore 17:30 - cassaro alto

Juke box letterario. Letture espresse da una selezione di libri a cura del collettivo AAS

Ore 17:30 - Cassaro Alto, Biblioteca Regionale, il​ ​Palindromo​

Elvis e il Colonnello. Con: Tiziano Di Cara, Piergiorgio Di Cara. Intervengono gli editori

Ore 18:30 - sala stucchi, istituto poligrafico europeo

Il risveglio del Gigante, di Giuseppina Tesauro. Ne discutono con l’autrice Antonio La Spina, Vito Lo Monaco e Caterina Vitale

Ore 17:30 - sala cattedrale, zap

Teorie e Storia del Fumetto, di Massimo Bonura e Federico Provenzano. Intervengono Alessio Arena, Armando Bisanti, Claudio S. Gnoffo. Modera Donatella Di Giovanni

Ore 19 - sala rosa caffetteria

Aperitivo a cura di Bacco Tabasco & Venere

Ore 19:00 - sala stucchi

Spettacolo "Rusulè di purci e di surci"

Ore 19:00 - Cassaro Alto, Biblioteca Regionale, Navarra

Portella della Ginestra. Primo maggio 1947. Con: Mario Calivà, Carmelo Botta, Francesca Lo Nigro, Teresa Di Fresco; letture di Anna Maria Salerno e Ciccio Russo

Ore 19:30 - Salone Cattedrale, Spazio cultura

Io non ricordo, di Alessio Castiglione. Reading a cura dell’autore. Incursioni musicali degli Sleepy Trains

Ore 20:00 - sala stucchi, Edizioni Leima

Ricette di una famiglia siciliana , di Alessandra Pagnotta, Anna Maria Bonaccorso e Roberto Pagnotta. Interviene Marco Pomar, modera Renato Magistro

Ore 21:00 - sala stucchi, Urban Apnea

Radio Urban Sound, la migliore musica del nuovo millennio tratta dai libri 0-9 Zeronove e 10-14 Dieciquattordici. Con Simone Cappello e altri autori della collana

Domenica 18 dicembre 2016

Ore 10:00 - sala cattedrale, Edizioni Leima

Il paese di Chiri Chiri Cara Cara, lettura e laboratorio per bambini condotto dall’autrice Silvia Petrucci e Chiara Buccheri

Ore 10:00 - cassaro alto, Terradamare

Tour Palermo di Carta, con il supporto della mappa letteraria della città. Ed. il Palindromo. Percorso: Piazza Marina, complesso monumentale Steri (esterno), Kalsa, Spasimo (interno), Magione, Piazza Rivoluzione, Piazza Bellini, Palazzo Asmundo. (Su prenotazione)

Ore 11:00 - sala cattedrale, Glifo

Nonno albero, lettura e laboratorio per bambini a cura dell’autrice Maria Romana Tetamo

Ore 11:00 - sala stucchi, OmniaCultura

Laboratorio per bambini Le CartoStorie. Laboratorio di narrazione interattiva e produzione creativa. Si leggeranno "Il Piccolo Principe" e "Alice nel Paese delle Meraviglie"

Ore 12:00 - sala cattedrale, Spettacolo di giocoleria ed equilibrismo.

Lo spettacolo di Jonathan Marquis, originariamente da strada, fonde l’arte della giocoleria e dell’equilibrismo, le tecniche del mimo e il rischio del fuoco con momenti di interazione in cui gli spettatori saranno coinvolti e resi partecipi attivamente, tra virtuosismi circensi e giochi esilaranti; il pubblico diverrà così anche protagonista, fornendo gli stimoli per l’improvvisazione di gag e nuovi numeri che renderanno lo show un’esperienza unica e magica

Ore 16:00 - sala stucchi

Laboratorio La filosofia coi bambini. A cura di Veronica Cerniglia

Ore 16:00 - sala cattedrale, Corrimano

Vedo a colori, di Alessio Li Causi, illustrato da Sara Carramusa. Intervengono gli autori

Ore 16:00 - Cassaro Alto, Terradamare

Tour I Palazzi nobiliari lungo il Cassaro. Percorso: Palazzo Bonocore, Palazzo Alliata di Villafranca, Palazzo Asmundo (Su prenotazione)

Ore 17:00 - sala stucchi, Poetry Slam a cura del PTP

Maestro di cerimonie: Francesco Giordano. Il Poetry Slam è sostanzialmente una gara di poesia in cui gli autori leggono sul palco i propri versi e competono tra loro, valutati da una giuria composta estraendo a sorte cinque componenti del pubblico, sotto la direzione del Maestro di Cerimonie

Ore 17:00 - sala cattedrale, newbookclub

Presentazione progetto e lancio tema della giornata. Laboratorio esperienziale di scrittura e comunità per giovani grafomani palermitani

Ore 17:30 - sala cattedrale, casawoolfpress

Peppa Modotti. Presentazione/reading/performance a cura di Peppa Modotti

Ore 17:30 - Cassaro Alto

Juke box letterario. Letture espresse da una selezione di libri a cura del collettivo AAS

Ore 18:30 - SALA STUCCHI, Dario Flaccovio

Street art tales: la street che racconta e si racconta, di Mauro Filippi, Marco Mondino e Luisa Tuttolomondo. Intervengono gli autori insieme a Desirée Maida e lo street artist Saintgraphic

Ore 19:00 - sala cattedrale, lettura newbookclub

Ore 19:30 - sala stucchi

Il ritorno del bestseller di qualità scelto dai lettori. A cura di Modus Legendi

Ore 21.30

Festa di chiusura

