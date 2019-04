Illuminazione pubblica

Palermo, tornano in funzione 40 punti luce in Foro Umberto I

Riaccesi 40 punti luce in Foro Umberto I, intervento in programma su cabina Acqua dei Corsari.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/04/2019 - 14:56:23 Letto 367 volte

Gli operatori di Amg Energia hanno completato oggi la riparazione di un guasto e riacceso più di 40 punti luce nel tratto compreso fra via Alloro e via Tiro a Segno.

In programma alla fine della settimana un ulteriore intervento di riparazione su cabina “Acqua dei Corsari”, dopo il guasto ingente di due settimane fa che ha messo fuori uso tre trasformatori a bobina mobile. In questo momento rimangono disattivati 280 punti luce, con strade alimentate a punti luce alternati e strade del tutto al buio (via Messina Marine - da piazzetta Sperone a Ficarazzi - cortile Bandita, via Bandita, via Generale Bertett, vicolo Cavallaro, cortile Compagnone, Cortile Fiammingo, piazzetta Giunchi, vicolo Giunchi, via Ernesto Ascione, cortile Mannino, piazza Figurella, strada vicinale Carmine). “Abbiamo programmato un nuovo intervento – spiega l’Amministratore unico, Mario Butera -: sostituiremo un trasformatore in modo da ripristinare i circuiti per adesso non in funzione e garantire l’illuminazione a punti luce alternati in tutta la zona, così da ridurre i disagi per i residenti, in attesa della riparazione degli altri due trasformatori”.

Disattivati, invece, 40 punti luce nella zona compresa fra via Papireto, corso Alberto Amedeo e piazza Peranni. Gli operatori di Amg Energia hanno dovuto effettuare la disattivazione a tutela della pubblica incolumità: nel corso della riparazione di un guasto sull’impianto di illuminazione hanno constatato la vetustà dei cavi di alimentazione di media tensione. Gli impianti rimangono in funzione a punti luce alternati nelle vie Papireto, Gaetano Mosca, in corso Alberto Amedeo, in piazza Peranni e in piazza Papireto. Della disattivazione è stata data immediata comunicazione agli uffici comunali competenti, dal momento che per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto dovrà essere eseguito un intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei cavi.

M5s Palermo: "Avere pali della luce funzionanti sarebbe la norma, ma il sindaco ha il coraggio di festeggiare perche' li ripara dopo mesi o anni"

"La battaglia avviata dal Movimento 5 Stelle, affinché ogni strada di Palermo possa essere adeguatamente illuminata, per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, continua a raccogliere buoni frutti, ma tante sono ancora le situazioni che meritano la giusta attenzione da parte dell'amministrazione Orlando, spesso invece distratta da argomenti e situazioni futili. La cosa incredibile è che il Sindaco ha pure il coraggio di festeggiare, con tanto di cerimonia di accensione (come successo qualche giorno fa in piazza Indipendenza), al posto di chiedere scusa pubblicamente per aver lasciato zone della città completamente al buio, in alcuni casi anche per anni". Ad affermarlo è Concetta Amella, capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Comune di Palermo.



"Finalmente - conclude Amella - Amg Energia, dopo svariati giorni, ha riparato un guasto riaccendendo 40 lampioni ubicati tra via Tiro a Segno e via Alloro, ma le frequenti avarie della cabine sono la logica conseguenza di anni di scarsa manutenzione e di una gestione poco accorta. A tutt'oggi, dopo oltre 20 giorni, sono ancora immerse nel buio molte strade, per un totale di circa 280 punti luce nell'area della Bandita e dintorni. Un disagio inaccettabile per coloro che vivono, lavorano, o semplicemente transitano nel quartiere. Nella zona del Papireto, inoltre, sono stati disattivati 40 lampioni, poiché i cavi di alimentazione erano talmente vecchi e malconci da rivelarsi pericolosi. Il M5S dunque non abbasserà l'attenzione fino a quando a tutti cittadini di ogni quartiere non sarà garantito un servizio indispensabile come l'illuminazione pubblica".

