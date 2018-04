Anello ferroviario

Palermo, una porzione di Viale Lazio pronta a riaprire al traffico

Dopo tre anni, la Tecnics, impegnata nei lavori per l’annello ferroviario, si accinge a riaprire Viale Lazio

Pubblicata il: 20/02/2018

Per un cantiere che sorge, con tanto di transennamenti che finiscono per rendere ancora più caotico il traffico veicolare urbano, un altro si appresta a chiudere; e così, dopo tre anni, i palermitani, consapevoli che da oggi fino a gennaio del prossimo anno sarà meglio evitare la zona Dante – Piazza Castelnuovo, si accingono a reimpossessarsi di Viale Lazio, altro asse cruciale per la viabilità cittadina (in quanto collegamento diretto con la circonvallazione), sventrato per un’ampia porzione al fine di permettere il completamento dei lavori dell’anello ferroviario. Nel giro di due giorni la Tecnis, precisamente dal civico numero 2 al civico numero 4, consegnerà l’area di mezzo cantiere, sgravando dalla congestione del traffico la zona di piazza Esedra e di via del Granatiere, utilizzati in questi mesi come alternative per bypassare il cantiere di viale Lazio. Per continuare nella messa a punto della metropolitana, i lavori proseguiranno sotto terra con la creazione della fermata vera e propria, per poi procedere con e il rifacimento del tratto ferroviario interessato all’insonorizzazione, con accesso da via Sicilia che potrebbe essere restituita al traffico pedonale e veicolare attorno all’estate.

