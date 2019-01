Guide Verdi Michelin

Palermo vale tre stelle Michelin per la collana Guida Verde Week&GO

La collana di Guide Verdi Michelin dedicata ai soggiorni brevi si arricchisce di un nuovo titolo sulla città di Palermo e la Sicilia nord-occidentale.

Segnalata con tre stelle Michelin, Palermo è tra le città che ricevono il massimo riconoscimento, ovvero le destinazioni per cui “vale il viaggio”.

Le stelle turistiche Michelin attribuite a città e monumenti

Da oltre 90 anni Michelin attribuisce le sue stelle alle città e ai siti di interesse turistico con l’obiettivo di orientare il viaggiatore. Si tratta di una valutazione oggettiva, basata sulla ponderazione di diversi criteri: prima impressione, notorietà, ricchezza patrimoniale o naturale, importanza storica, bellezza, fascino/autenticità, qualità della gestione e della manutenzione, qualità dell’accoglienza e della visita. Il risultato di questa valutazione è la migliore garanzia per il viaggiatore di avere un’indicazione attendibile e professionale sulla meta del viaggio.

Il significato delle stelle

*** Vale il viaggio: sono gli “imperdibili”, luoghi di chiara fama artistica, storica o naturale.

** Merita la deviazione: sono i luoghi che meritano una deviazione durante il viaggio.

* Interessante: è un’indicazione per chi desidera approfondire la conoscenza della sua destinazione di viaggio.

La Guida Verde Week&Go Palerme è tascabile, pratica e comoda da portare in giro. Contiene le informazioni essenziali per approfittare al meglio di un weekend di vacanza: i monumenti da visitare classificati con il simbolo delle stelle Michelin, le indicazioni pratiche per il viaggio e il profilo culturale della destinazione. Per pernottare, mangiare, fare una pausa o un giro di shopping, si può attingere a piene mani tra oltre cento indirizzi di ristoranti, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, botteghe, negozi e hotel, selezionati direttamente dagli autori Michelin sul campo.

Le prime pagine offrono una carrellata di immagini dei siti più belli e una selezione di esperienze magiche che hanno colpito gli autori, imperdibili per il viaggiatore.

La pianta della città, allegata in fondo al volume, permette di muoversi con disinvoltura grazie alla localizzazione chiara e semplice di tutti i luoghi di interesse da visitare e degli indirizzi selezionati.

Zona trattata: Palermo e la Sicilia nord-occidentale (Monreale, Cefalù, Golfo di Castellammare, Segesta, Erice).

Philippe Orain, Direttore Editoriale delle Guide Turistiche Michelin:

“Fin dal primo momento, Palermo lascia senza fiato per la bellezza del sito e il fascino di monumenti che raccontano una storia lunga e cosmopolita, le complessità ma anche le opportunità del suo essere un crocevia tra Nord e Sud del Mediterraneo, Est e Ovest”.

Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo:

"Questo riconoscimento per la città è prestigioso perché prestigioso è chi lo rilascia.

Questo riconoscimento ancora una volta e ancora di più mi spinge a dire che la missione è compiuta, che Palermo non è più la capitale della mafia ma è la capitale delle culture, la capitale della accoglienza in tutte le sue accezioni, anche quella rivolta ai turisti.

Queste tre stelle sono in realtà la somma di centinaia di piccole stelline, quelle che io chiamo le tessere del mosaico di Palermo, perché tanti in questi anni hanno contribuito in tutti i settori e in tutti i mondi vitali della città a raggiungere questo risultato.”

Le Guide Verdi Michelin

Nate nel 1926 da una felice intuizione dei fratelli André e Edouard Michelin, le Guide Verdi Michelin sono un riferimento internazionale nel mercato delle guide turistiche. Prodotte e commercializzate in otto lingue (francese, italiano, inglese, spagnolo, tedesco, polacco, olandese e ceco), vantano un catalogo di oltre 200 titoli suddivisi in 4 collane. Tra queste, la Week&GO, dedicata agli short stay, è quella che negli ultimi anni ha conosciuto il maggior successo commerciale, registrando una crescita vertiginosa che ha portato ad un costante ampliamento del catalogo, che annovera ad oggi ben 82 titoli.

Le stelle della città di Palermo:

*** Vale il viaggio

Palazzo dei Normanni

Cappella Palatina

La Martorana

Oratorio di San Lorenzo

Oratorio del Rosario

Oratorio di Santa Cita

Duomo di Monreale

** Merita la deviazione

San Giovanni degli Eremiti

Cattedrale

Quattro Canti

Piazza Pretoria

Piazza Bellini

San Cataldo

Galleria Regionale della Sicilia

Orto Botanico

Museo Archeologico Reg. Salinas

Teatro Massimo

Villa Malfitano

Catacombe dei Cappuccini

* Interessante

Museo Diocesano

Chiesa del Santissimo Salvatore

Complesso di Casa Professa

Galleria di Arte Moderna

Palazzo Valguarnera-Gangi

San Francesco d’Assisi

Palazzo Mirto

Palazzo Chiaramonte-Steri

Santa Maria della Catena

Museo Internazionale delle Marionette-Pasqualino

Santa Maria dello Spasimo

San Domenico

Palazzo Branciforte

Sant’Agostino

Villino Florio

San Giovanni dei Lebbrosi

La Cuba

La Zisa – Museo di Arte Islamica

Villa Niscemi

Palazzina Cinese

Mondello

La Gancia – Santa Maria degli Angeli

I titoli Week&GO sull’Italia:

Catane, Taormine & Siracuse

Florence

Gênes, Cinque Terre & Portofino

Milan & les lacs

Naples & Pompei

Palerme & Sicile Nord-Ouest

Rome

Turin, Langhe, Roero & Monferrato

Venise

