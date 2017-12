viabilità

PALERMO. Nell’ambito dei lavori per l’accordo quadro per la manutenzione dei ponti e cavalcavia cittadini sono state completate le prime opere di monitoraggio relative al campionamento dell’impalcato di piazza XIII Vittime. Oggi, pertanto, non sarà necessario l’ulteriore interdizione del traffico veicolare.

Tali opere rientrano nel quadro delle opere di manutenzione programmate dall'Area della Riqualificazione Urbanistica e Urbana.

