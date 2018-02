viabilità

Palermo, viabilità, gli eventi del weekend

La Polizia Municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la viabilità cittadina nel weekend

La Polizia Municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la viabilità cittadina sabato 10 e domenica 11 febbraio p.v., giorni in cui si terranno in città le iniziative previste rispettivamente dal "Carnevale sociale" e da "Educarnival" ed altre manifestazioni di quartiere. Inoltre nel percorso arabo-normanno gli eventi carnevaleschi si svolgeranno sia sotto forma di spettacoli itineranti che di sfilate. Domenica mattina nel quartiere della Zisa si svolgerà una processione religiosa.



Sabato 10 febbraio

Ore 15 “Carnevale Sociale” – San Giovanni Apostolo (CEP)

Percorso della sfilata: via Barisano da Trani (concentramento), via Besio, via Berrettaro, via Gaetano Zumbo, via Pietro dell’Aquila, via Paladini, via Cammarano, via Besio, via Barisano da Trani (festa finale).



Ore 16 “Sfilata in maschera dei bambini del quartiere” lungo il seguente percorso: via Nissa, via Ortigia, via San Filippo.



Via T. Gargallo per manifestazione politica : divieto di sosta dalle ore 17.00 di venerdì 9 febbraio alle ore 17.00 di sabato 10 febbraio dal civ. 1 al civ. 5 escluso.



Domenica 11 febbraio

Ore 9.30 Processione Madonna di Lourdes

Percorso della processione: piazza Ingastone, via Cipressi, via Imperatrice Costanza, via Re Tancredi, via Colonna Rotta, via d’Ossuna, via Marco Polo, via Orazio Antinori, via G. Albimonte, via Francesco Salomone, via Guglielmo il Buono, rientro in piazza Ingastone.



Ore 14 "Sfilata Educarnival"

Dalle ore 14,00 alle ore 21 e comunque fino al termine dello svolgimento della manifestazione: chiusura al transito veicolare, al passaggio della sfilata nelle vie e piazze di seguito indicate.



Piazza del Parlamento (PARTENZA) — piazza della Vittoria — via Vittorio Emanuele (Cassaro Alto) piazza Villena — via Maqueda — piazza Verdi — via Cavour — via Roma (contromano) — via Vittorio Emanuele - piazza Villena - via Maqueda — piazza Verdi (ARRIVO).

