Palermo, viabilitÓ in Piazza Castelnuovo, doppio senso di marcia in via Dante

Modifica della viabilitÓ in Piazza Castelnuovo e nelle zone limitrofe per permettere alla ditta incaricata la chiusura dell'anello ferroviario di Palermo tra le stazioni Palermo Notarbartolo e Giachery e proseguimento fino a Politeama

Da questa mattina è operativo il doppio senso di marcia in via Dante, nel tratto tra via Nicolò Garzilli e via Libertà.

Con l’Ordinanza n. 61 del 30 gennaio scorso, infatti, è stata disposta la modifica della viabilità in Piazza Castelnuovo e nelle zone limitrofe per permettere alla ditta incaricata la chiusura dell’anello ferroviario di Palermo tra le stazioni Palermo Notarbartolo e Giachery e proseguimento fino a Politeama.

In particolare, nel tratto compreso tra via Nicolò Garzilli e via Libertà, è istituito il doppio senso di marcia e, contestualmente, viene sospesa temporaneamente la corsia riservata in direzione mare e vietata la svolta a sinistra su via XX Settembre.

L’ impianto semaforico esistente all’incrocio tra via della Libertà, piazza Castelnuovo (lato via Dante) e via Turati viene rimodulato e configurato in due fasi – una per ciascun asse – per tenere conto delle nuove manovre consentite.

L’ impianto semaforico esistente all’incrocio tra via Libertà, piazza Castelnuovo (lato via Paolo Paternostro) e via Emerico Amari funzionerà a luce lampeggiante gialla.

Nelle giornate di sabato, domenica e festività, il tratto di via della Libertà compreso tra l’ asse Turati – Dante e Castelnuovo – Ruggiero Settimo non verrà chiuso al transito veicolare. Nei giorni festivi sarà consentita la svolta a sinistra dalla carreggiata laterale di monte di via Libertà verso la carreggiata centrale.

Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 gennaio 2019 ovvero sino all'ultimazione dei lavori se precedente.

