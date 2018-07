export

Palermo vicina al sol levante: ambasciatore italiano in Giappone incontra Orlando e Confcommercio

Martedì 17 luglio incontro all'insegna dello storico accordo di libero scambio, rivoluzione nel commercio Italia-Giappone

Pubblicata il: 16/07/2018

Palermo sempre più vicina al Giappone. Le istituzioni e i produttori delle eccellenze "food and beverage" del Made in Italy e del Made in Sicily incontrano l’ambasciatore d'Italia in Giappone, Giorgio Starace. La visita ufficiale a Villa Niscemi, domani martedì 17 luglio alle ore 13,30, e in mattinata un incontro nelle sedi di Confcommercio Palermo.

L’ambasciatore Starace giunge nella città siciliana a seguito dell’invito del Food Broker Mario Stancampiano, coordinatore del Consorzio Italy on the Table, che tra i membri vanta una decina di aziende provenienti da tutta Italia. Starace sarà accolto dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dalla presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio e dai membri del Consorzio Italy on the table.

Al centro del dibattito, le nuove frontiere dell’export italiano e siciliano, alle porte di una vera e propria rivoluzione, visto lo storico accordo di libero scambio con la terra del sol levante. Giù i dazi già dai prossimi mesi e, quindi, al via le strategie di supporto dell’ambasciata italiana a Tokyo, per affrontare al meglio queste nuove sfide. Tra gli ospiti di Stancampiano e del Consorzio Italy on the Table ci sarà anche Junya Honda, business development senior general manager di Monte Bussan, prestigiosa società importatrice giapponese specializzata nel food and beverage Made in Italy.

