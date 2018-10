visite mediche gratuite

Palermo, Visite mediche specialistiche gratuite per i cittadini che hanno difficoltà socio-economiche

Partirà nei prossimi giorni il servizio di visite mediche specialistiche gratuite offerto dai medici dell'associazione ''Operatori Sanitari Volontari Mariani Cattolici''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/10/2018 - 16:35:19 Letto 464 volte

Partirà nei prossimi giorni il servizio di visite mediche specialistiche gratuite offerto dai medici dell’associazione “Operatori Sanitari Volontari Mariani Cattolici” che ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Assessorato alla Cittadinanza sociale.

L’Assessore Giuseppe Mattina e il Presidente dell’Associazione Francesco Paolo La Placa, infatti, hanno siglato l’accordo che permetterà a cittadini di ogni età e nazionalità, segnalati dai servizi sociali comunali, di usufruire di assistenza sanitaria specialistica in diverse branche. Saranno i medici volontari dell’associazione a fornire il servizio, presso gli ambulatori realizzati nelle Parrocchie di S.Vincenzo De Paoli (Via dei Quartieri) e Santa Cristina (Borgo Nuovo).

Potranno accedere al servizio cittadini che hanno difficoltà socio-economiche o impedimento per l'esenzione del ticket per le prestazioni specialistiche e non possono quindi affrontare la spesa necessaria per avere alcune delle cure erogate dal Servizio Sanitario Nazionale a pagamento parziale o totale.

“Questo protocollo – affermano il Sindaco Leoluca Orlando e l’Assessore Mattina – mostra il volto solidale di Palermo, mostra l’operosità e la generosità di coloro che sanno e possono donare per far sì che tutti abbiano dignità e diritti. Un atto di amore per la città e per tutti i suoi cittadini”. Per il Presidente dell’Associazione “Operatori Sanitari Mariani Cattolici”, questo accordo “rientra a pieno titolo nel percorso di integrazione tra pubbliche istituzioni e realtà di volontariato che operano con dedizione e professionalità nel territorio, per creare una rete di collaborazioni specifiche e qualificate”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!