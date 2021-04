Palermo zona rossa

Palermo zona rossa, Anello: ''Adesso misure di contenimento di pari passo con azioni di sostegno economico''

''A Palermo il quadro economico e sociale è profondamente peggiorato dopo 13 mesi di lotta alla pandemia'', dice Alessandro Anello, consigliere comunale della Lega.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/04/2021 - 09:33:29 Letto 388 volte

"Tutelare la salute dei palermitani è la priorità, ma attenzione ad una zona rossa fotocopia dell'anno scorso per gli effetti decisamente imprevedibili che potrebbe avere sui cittadini più fragili ridotti ormai in povertà. A Palermo il quadro economico e sociale è profondamente peggiorato dopo 13 mesi di lotta alla pandemia. E' certo che se il numero di contagi e dei ricoveri cresce, le restrizioni sono necessarie ma, rispetto al 2020, le misure di contenimento del virus adesso devono andare di pari passo con azioni straordinarie di sostegno soprattutto economico alle migliaia di palermitani senza più nessuna forma di sostentamento. E' inutile imporre la zona rossa e tutti chiusi in casa senza per esempio consentire le aperture alle attività produttive dove si possano garantire controlli e distanziamenti efficaci. Dopo un anno non è più possibile parlare di emergenza servono azioni concertate che garantiscano tutela della salute e tutela del reddito".

Lo dichiara Alessandro Anello, consigliere comunale della Lega e vicepresidente della commissione attività produttive.

