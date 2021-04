Palermo zona rossa, Gelarda: ''Significa decretarne la morte economica''

Palermo zona rossa

''Dopo oltre un anno di sacrifici e di mancati ristori e di crisi economica. Questo è il colpo finale'', dice Igor Gelarda.

“Mettere Palermo in zona rossa significa decretarne la morte economica. Dopo oltre un anno di sacrifici e di mancati ristori e di crisi economica. Questo è il colpo finale.

Diciamo le cose come stanno: nonostante le parole del sindaco Orlando, sempre dure ma mai precise, a Palermo sono mancati completamente i controlli per scoraggiare assembramenti e riunioni che hanno favorito gli aumenti dei contagi.

Senza parlare dei folli assembramenti per andarsi a vaccinare, considerati come necessari, ma assolutamente evitabili.

Se questa zona rossa resterà solo un provvedimento amministrativo, non ci saranno immediate contropartite in ristori, anche massicci, andiamo verso il disastro.

Palermo è la città d'Italia con più alto tasso di disoccupazione giovanile e una di quelle con il più basso PIL pro capite. Piove si sul bagnato, non dobbiamo morire di covid ma così costringiamo migliaia di famiglie alla fame”.

Lo dichiara il capogruppo della Lega al Comune, Igor Gelarda.

