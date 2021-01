Ztl

Palermo, Ztl sospesa fino al termine della zona rossa

Il Comune di Palermo ha stabilito che la Ztl resta sospesa per tutta la durata della zona rossa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/01/2021 - 00:41:16

Ancora una proroga per la Ztl. Su indicazione congiunta del sindaco Leoluca Orlando e dell'Assessore alla Mobilità, Giusto Catania, gli uffici provvederanno nelle prossime ore ad emettere un provvedimento di proroga della sospensione della ZTL centrale diurna e notturna fino al termine di vigenza dell'attuale condizione di "zona rossa" per Palermo, salvo ulteriori proroghe. L'ultima proroga stabilita per la sospenzione della Ztl era fino a domani 17 gennaio.

