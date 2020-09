voli Palermo-Napoli

Palermo-Napoli, Ryanair attiva quattro voli settimanali

La compagnia lowcost Ryanair ha annunciato l'attivazione di quattro voli settimanali tra Palermo e Napoli.

La compagnia lowcost Ryanair ha annunciato l'attivazione di quattro voli settimanali tra Palermo e Napoli. La novità si inserisce in un quadro più ampio di implementazione delle rotte.

"I clienti italiani di Ryanair - si legge in una nota - possono ora prenotare una vacanza nel Belpaese fino a ottobre 2021, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per tutelare i propri clienti e l'equipaggio.

Per festeggiare, Ryanair ha lanciato una speciale promozione con tariffe disponibili a partire da soli 9.99 euro, per viaggi dal 25 ottobre 2020. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 1 ottobre sul sito Ryanair.com".

“Siamo lieti di annunciare 5 nuove rotte domestiche in Italia a partire dal 25 ottobre 2020 - dice Jason Mc Guinnes, direttore commerciale di Ryanair - L'Italia è uno dei maggiori mercati di Ryanair e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività regionale e il turismo in tutto il Paese".

