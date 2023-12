volo Palermo - New York

Palermo-New York, Anello: ''Ripartenza volo diretto ha un valore enorme per lo sviluppo del turismo e per l'economia della città''

''L'auspicio è che la rotta da e verso il JFK venga colta dagli operatori economici come un'opportunità sulla quale investire'', ha dichiarato Alessandro Anello, assessore al Turismo del Comune di Palermo.

Pubblicata il: 18/12/2023

"La ripartenza del collegamento aereo diretto Palermo-New York della compagnia Neos ha un valore enorme per lo sviluppo del turismo e, quindi, per l'economia della città, oltre a rafforzare sempre di più la funzione strategica dell'aeroporto Falcone-Borsellino per la crescita della Sicilia. L'auspicio è che la rotta da e verso il JFK venga colta dagli operatori economici come un'opportunità sulla quale investire. Intanto come assessore al Turismo, d'intesa con il sindaco Lagalla, lavorerò in sinergia con i vari livelli istituzionali per proiettare le rotazioni dei voli in fase sperimentale da giugno a settembre fino alla fine dell'anno per incentivare la destagionalizzazione dei flussi".



Lo dichiara Alessandro Anello, assessore al Turismo del Comune di Palermo.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

