Palestra Borgo Nuovo, Lo Monaco: ''Lavori ancora in netto ritardo''

''Speriamo che i prossimi trenta giorni siano sufficienti al completamento dei lavori, affinché possano essere avviate tutte le procedure di assegnazione degli spazi a fasce orarie di questa rinnovata struttura'', ha detto il consigliere Lo Monaco.

"Oggi, con la Quinta Commissione permanente, ho effettuato l'ennesimo sopralluogo presso la palestra di atletica pesante di Borgo Nuovo. Tra pastoie burocratiche, sostituzioni, mancate nomine e complementari problemi legati al covid, i lavori sono in netto ritardo rispetto alla programmazione iniziale, anche perché sono state necessarie integrazioni in corso d'opera che certamente daranno un valore aggiunto alla struttura.

Le tre sale dedicate all'atletica pesante (Judo, Pesi, Lotta) sono identificate da colori differenti e, tra qualche giorno, saranno allestite con le attrezzature rimaste accatastate in un'altra stanza, solitamente utilizzata per attività aerobica.

A breve saranno collocate le porte e posizionati i nuovi arredi di bagno e spogliatoi. Come nostra abitudine, abbiamo invitato a partecipare anche la Quinta Circoscrizione e un referente dell'associazione Compa, che da tempo sollecita la riapertura della struttura, per dare una risposta al quartiere e ai tanti atleti ormai orfani da quattro anni. Io e la collega di Circoscrizione, Simona di Gesù, abbiamo proposto all'associazione, oggi rappresentata da Giuseppe Fecarotta, di supportare l'Amministrazione nella selezione degli attrezzi ancora in buono stato che dovranno essere ricollocati.

Nei prossimi giorni, chiederemo alla Reset di effettuare le attività di manutenzione del verde dell'area esterna, che necessita di un pronto intervento. Speriamo che i prossimi trenta giorni siano sufficienti al completamento dei lavori, affinché possano essere avviate tutte le procedure di assegnazione degli spazi a fasce orarie di questa rinnovata struttura. Nel frattempo, dopo l'interlocuzione con la nostra Commissione, l'Ufficio Toponomastica ha avviato le procedure per la realizzazione della targa in ottone da installare all'ingresso della palestra, per l'intitolazione ai Maestri 'Nino Calvaruso ed Enzo Scuderi', e che verrà donata da noi Consiglieri.

Il mio personale auspicio è quello di poter vedere realizzata al più presto questa opera alla quale mi lega una lunga attività dal 2017 e l'amore per lo sport, nella consapevolezza che i residenti e gli sportivi della nostra città meritano il meglio".

Lo scrive in una nota Rosalia Viviana Lo Monaco, consigliere del Comune di Palermo e componente della V Commissione permanente, con delega allo Sport, Cultura, Pubblica Istruzione, Toponomastica, Decoro Urbano, Politiche giovanili.

