Teatro Biondo

Pamela Villoresi e il Teatro Biondo di Palermo premiati con il ''Segal Center Awards for Civic Engagement in the Arts''

ll Teatro Biondo di Palermo e la sua direttrice Pamela Villoresi premiati per l'impegno civile e sociale nella propria attività artistica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/01/2022 - 15:53:04 Letto 331 volte

ll Teatro Biondo di Palermo e la sua direttrice Pamela Villoresi sono stati insigniti del “Segal Center Awards for Civic Engagement in the Arts”, un premio che viene assegnato ogni anno dal “Martin E. Segal Theatre Center” di New York a chi si è distinto per l’impegno civile e sociale nella propria attività artistica.

"In questi anni segnati dalla pandemia, in città il teatro non si è mai fermato - dichiara il sindaco di Palermo Leoluca Orlando -. Palermo, con forme alternative, ha continuato a promuovere i valori civili, sociali e culturali del teatro. Lo ha fatto rafforzando la propria dimensione comunitaria coinvolgendo scuole e interi quartieri nel solco dell'integrazione e dell'accoglienza che sono cifra distintiva di Palermo. Perché il teatro è di tutti. Questo prestigioso riconoscimento conferma il Teatro Biondo e Palermo, città dei diritti, punto di riferimento a livello internazionale. Esprimo la mia soddisfazione alla direttrice Villoresi, al presidente Giovanni Puglisi e a tutta la sua squadra che ringrazio profondamente per il loro quotidiano impegno".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!