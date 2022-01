parcheggio piazza Giulio Cesare

Parcheggio comunale Stazione Centrale, da domani chiuso per lavori l'accesso di piazza Giulio Cesare

L'ingresso al parcheggio comunale, lato piazza Giulio Cesare, resterà chiuso sino al completamento dei lavori di rifacimento.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/01/2022 - 12:12:32 Letto 381 volte

A partire da domani, martedì 1 febbraio, l’ingresso al parcheggio comunale, lato piazza Giulio Cesare, resterà chiuso sino al completamento dei lavori di rifacimento della sede stradale interna, prospiciente al palazzo monumentale.

L’ingresso e l’uscita dei veicoli saranno garantiti da via Trieste.

Per raggiungere il parcheggio da via Roma, gli autoveicoli dovranno svoltare su via Torino e via Pavia ed attraversare l’incrocio con via Trieste.

Si ricorda che alcuni tratti stradali (via Torino) sono interni alla ZTL. Pertanto, sarà necessario munirsi di pass per accedere al parcheggio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!