di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/04/2018 - 11:35:19 Letto 384 volte

Oggi dalle 7 alle 15 si corre con “Vivicittà”. La manifestazione si svolgerà lungo due percorsi, competitivo e non. Le strade coinvolte verranno chiuse al traffico. Il primo percorso si snoda lungo via della Libertà - Giardino Inglese, prosegue in direzione statua fino in piazza Vittorio Veneto per poi girare e tornare al Giardino Inglese, sempre percorrendo via della Libertà e poi dritto verso via Ruggero Settimo, poi risale per via Emerico Amari, via La Lumia, via Turati, via della Libertà e arrivo infine al Giardino Inglese. Il percorso non competitivo ripercorre più o meno le stesse strade del precedente, ma parte alle 11.15, sempre dal Giardino Inglese. Prosegue in direzione Politeama, si gira per via Emerico Amari, via La Lumia, via Turati per fare ritorno in via Libertà e quindi fermarsi allo stesso punto di partenza, il Giardino Inglese.

La storica manifestazione a marchio Uisp si correrà in 43 città italiane e 12 all’estero. A Palermo sono circa 2500 gli iscritti alla passeggiata ludico-motoria, poco più di 700 gli atleti che prenderanno parte alla competitiva. In gara, anche se non in perfette condizioni fisiche, l’ultramaratoneta Massimo Buccafusca. Al femminile sfida tra Chiara Immesi (Universitas Palermo) e Annalisa Di Carlo (Mega Hobby Sport), e Rosaria Patti (Trinacria Palermo). Non solo Palermo, nel Vivicittà 2018, domenica, infatti, si corre anche a Trapani, Ragusa, Messina e Barrafranca (Enna).

