Pasqua all'insegna del caldo nelle regioni del Sud d'Italia

SarÓ una Pasqua rovente per alcune regioni d'Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/03/2018 - 11:58:38 Letto 367 volte

Sarà una Pasqua rovente per alcune regioni d’Italia: ondata di calore fuori stagione per le regioni del Sud. Secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, scenari "stupefacenti ci attendono per il periodo pasquale. Le evoluzioni si susseguono giorno dopo giorno e ora sembrano avere un minimo comune denominatore: l'aria africana portata dal ritorno dell'anticiclone africano Hannibal". Insomma, dopo il gelo di Burian, arriva il caldo di Hannibal.

"Verso gli ultimi giorni di marzo - spiegano gli esperti - una depressione Nordeuropea scenderà di latitudine e si posizionerà tra Francia e Spagna, come risposta a questa azione dall'Africa risalirà l'alta pressione africana 'Hannibal' che trasporterà venti caldi sahariani verso il Mediterraneo e quindi l'Italia. È logico capire come le regioni meridionali saranno le più colpite da questo afflusso africano, cosicché le temperature dal 31 marzo e fino al 2 aprile saliranno oltre la media del periodo di quasi 15°. Valori massimi diurni ipoteticamente vicini ai 30/33° sulla Sicilia, 24/29° sul resto del Sud, insomma, valori tipicamente tardo primaverili o di prima estate".

