Pasqua blindata a Palermo, misure straordinarie

Misure antiterroristiche rafforzate a Palermo e provincia in vista delle vacanze di Pasqua e dell’aumento delle presenze di turisti italiani e stranieri in città. Al porto di Palermo e all’aeroporto Falcone-Borsellino sarà intensificata sensibilmente la vigilanza, anche da parte della Polmare e della Polaria che applicheranno tutte le misure preventive e di sicurezza previste dagli specifici protocolli in materia, avvalendosi anche dell’ausilio di unità cinofile antidroga e antiesplosivo della Questura.

Su tutto il territorio della provincia la Polizia ha dislocato ‘Unità operative di Primo intervento’, addestrate in maniera specifica per il contrasto di ipotetici eventi terroristici di particolare criticità. Le unità, in chiave di prevenzione e in costante collegamento con la sala operativa della Questura, percorreranno specifici itinerari lungo i quali si trovano siti, monumenti, edifici o simboli ritenuti obiettivi potenzialmente a rischio o, comunque, presso i quali si concentrano normalmente numerose persone. La loro presenza mira anche ad assolvere un compito di deterrenza, aumentando la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

