Pasqua in zona rossa: chiuse ville e giardini a Palermo

Nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021 le ville cittadine rimarranno chiuse al pubblico.

Pubblicata il: 31/03/2021

Nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021 le ville cittadine rimarranno chiuse al pubblico. Il provvedimento è stato adottato in linea con il Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30, in base al quale in quei giorni, in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, per contenere il diffondersi del virus COVID 19, anche la Regione Sicilia sarà "zona Rossa", e con l'Ordinanza Sindacale n. 34 del 26.03.2021, che prevede ulteriori e specifiche misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus, al fine di evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociale.

