Passa da Palermo stazione cinese Tiangong 1 in caduta

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 30/03/2018 - 13:59:09 Letto 412 volte

Quest’anno la domenica di Pasqua ci regalerà una sorpresa inattesa: la caduta per la stazione spaziale cinese Tiangong 1, prevista intorno alle 4 e 50 ora italiana, per il rientro nell’atmosfera terrestre del Palazzo celeste (questo il significato in cinese di Tiangong). C’è però al momento una finestra di incertezza, ed è piuttosto ampia: circa 20 ore. E non è ancora possibile escludere, all’interno di questo arco temporale, la remota possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere proprio sul nostro territorio.

Gli ultimi passaggi visibili nel cielo della Tiangong-1 saranno visibili a occhio nudo proprio a Palermo.

“A Palermo la stazione spaziale sarà facilmente individuabile a occhio nudo, - spiega all'Ansa l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope - perché apparirà brillante come la stella Vega e passerà a 60 gradi di altezza. Eventi di questo tipo e casi reali di impatto sulla Terra, e in particolare sulla terraferma, sono assai rari. Pertanto non esistono comportamenti di autotutela codificati in ambito internazionale da adottare a fronte di questa tipologia di eventi”.

Ma attenzione, oltre allo spettacolo luminoso c'è anche il rischio che alcuni frammenti, che sono circa il 10% del volume del satellite, che in totale pesa otto tonnellate, cadano proprio in Sicilia.

La prima stazione spaziale cinese lanciata dal centro di Jiuquan il 30 settembre 2011 sta rientrando nell’atmosfera come era in realtà previsto. Già a marzo 2016 è iniziata una lenta e progressiva discesa della stazione, però in modo incontrollato. Il ritorno sulla Terra della Tiangong 1 è comunque monitorato da diversi sensori di osservazione nel suo percorso orbitale che registrano la posizione e il tasso di decadimento. A causa della complessità dell'interazione fra la stazione spaziale e l'atmosfera terrestre, solo nelle ultimissime fasi del rientro si potranno definire meglio la data e le parti del globo terrestre coinvolte.

Fino ad oggi, con i telescopi si è potuto vedere il satellite attraversare i cieli sull’Arizona e in America, mentre adesso sorvolerà per l'ultima volta l'Italia con uno spettacolo particolare per la Sicilia.

