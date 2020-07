Anello ferroviario

Passante ferroviario, demoliti alcuni edifici in vicolo Bernava. Orlando: ''Riprende il cammino di un'altra opera''

''Dopo anni di sospensione speriamo che ora i lavori possano procedere velocemente per completare un'opera che di fatto costituirą con l'anello una metropolitana ferroviaria'', ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/07/2020 - 16:47:40 Letto 421 volte

"Con l'avvio dei lavori di demolizione di alcuni edifici in vicolo Bernava, riprende il cammino di un'altra opera importante per la mobilità integrata nella città di Palermo. Dopo anni di sospensione per le note vicende progettuali, speriamo che ora i lavori possano procedere velocemente per completare un'opera che di fatto costituirà con l'anello una metropolitana ferroviaria. Avremo finalmente un sistema di trasporto integrato tra ferrovia, bus e tram già esistente, guardando con ancora maggiore interesse alle future linee che andranno a completare una rete trasporto pubblico locale sostenibile e di massa".



Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando questa mattina, in occasione dell'avvio delle demolizioni di alcuni edifici, connesse ai lavori di realizzazione del passante ferroviario, in presenza dei rappresentanti di Regione Siciliana e RFI.

