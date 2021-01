Patrick Zaky

Patrick Zaky, Palermo aderisce a iniziativa di Amnesty International

Un concorso internazionale di comunicazione sociale per la creazione di un poster che interpreta graficamente la richiesta di liberazione per Patrick Zaki.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/01/2021 - 16:35:41 Letto 339 volte

Un concorso internazionale di comunicazione sociale per la creazione di un poster che interpreta graficamente la richiesta di liberazione per Patrick Zaki. E' questa la sintesi di una campagna di sensibilizzazione lanciata da Amnesty International a cui ha aderito anche Palermo per decisione del sindaco Leoluca Orlando.

L'iniziativa nasce per supportare, sostenere e diffondere la richiesta di liberazione in favore di Patrick Zaki, lo studente egiziano del Master in Studi di genere dell'Università "Alma Mater" di Bologna, fermato all'aeroporto del Cairo il 7 Febbraio 2020 ed incarcerato da quasi un anno con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a manifestazione illegale, sovversione, diffusione di notizie false e propaganda per il terrorismo.

"Abbiamo sempre collaborato e sostenuto le tante iniziative di Amnesty International e degli altri attori della difesa dei diritti umani - ha detto il sindaco Orlando -. Questa come tante altre iniziative a sostegno di Patrick Zaki non poteva che avere il nostro pieno sostegno ed apprezzamento. Ci auguriamo che anche a Palermo siano in tanti ad aderire e a rispondere a questo appello per dare un segnale di vicinanza umana a Patrick e per confermare ancora una volta Palermo come città dei diritti e del diritto".

